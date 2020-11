Me hace lo que el viento a Juárez: ¿Qué significa esta frase mexicana?

Las frases mexicanas son tan diversas como las propias palabras del lenguaje español, a lo largo de los años los habitantes de nuestro país le han dado su toque a las conversaciones con expresiones como "Me hace lo que el viento a Juárez" y muchas otras, pero tenemos que reconocer que a veces no sabemos bien su significado u origen.

Todos en México sabemos que Benito Juárez fue un presidente de México y hemos escuchado o leído de sus orígenes, pero alguna vez te has preguntado, ¿Qué fue lo que el viento le hizo a Juárez?, en realidad no hay una sola respuesta, pues el origen de esta frase popular tiene varias versiones.

¿De dónde sale la expresión?

La versión más aceptada, se encuentra en el libro “Un indio zapoteco llamado Benito Juárez” de Fernando Benítez. En éste cuentan una anécdota de la infancia de Juárez, cuando salía a cazar pequeños animales acompañado por sus amigos. En una ocasión se embarcaron en una canoa y fueron sorprendidos por un fuerte ventarrón. Los niños que acompañaban a Juárez se asustaron y abandonaron la embarcación nadando a la orilla, mientras que Benito se quedó y aguantó el viento.

Otra versión dice que la frase surgió de un mural en el que se muestra Benemérito de las Américas impecable, mientras que en el fondo una bandera ondeaba como si estuviera siendo movida por el viento.

Y de hecho existe una tercer versión que habla de dos importantes monumentos, uno en la ciudad de Querétaro, que se encuentra en la cima del Cerro de las Campanas, y en donde es usual que se sienta aire, y otro en el puerto de Tampico. De acuerdo con el cronista Israel Cavazos en la década de 1930 un huracán arrasó con palmeras, árboles y techos en la entidad, y lo único que permaneció inamovible fue el monumento a Benito Juárez.

¿Qué significa Me hace lo que el viento a Juárez?

La frase hace alusión a la entereza de Juárez ante el viento y en nuestros tiempos se utiliza para expresar " no me hace nada" o no me afecta, ante alguna situación o suceso.

También se usa para afirmar que alguien es inmune a alguna cosa o hecho, razón por la que podemos escuchar que alguien afirme eso "me hace lo que el viento a Juárez", o sea nada.