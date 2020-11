¿Qué busca la gente en Google? Estas son las 10 preguntas más consultadas

Hacer una búsqueda en Google se ha vuelto la forma más fácil de encontrar información sobre algún tema, al menos para quienes cuentan con conexión a internet en su casa o teléfono. Las listas con las preguntas más consultadas son dadas a conocer año con año, y en esta ocasión la plataforma digital Mondovo dio a conocer las 1000 preguntas más hechas a nivel mundial.

Mondovo se dio a la tarea de recopilar datos durante 6 meses para descubrir los ¿Por qué? que más se buscan en Google. La lista completa de las 1000 preguntas más populares fue publicada en su sitio web y hoy te traemos las principales.

Las 10 preguntas que más busca la gente en Google

La décima pregunta más consultada es ¿Por qué me casé?, con 49 mil 500 búsquedas; en el lugar 9 y 8 se encuentra cuestiones referentes a los animales, con ¿Por qué ronronean los gatos? y ¿Por qué los gatos le temen al pepino? que tienen 49 mil 500 búsquedas cada una.

En el séptimo y sexto lugar siguen los cuestionamientos sobre perros y gatos, ¿Por qué los perros comen hierba? (49 mil 500) y ¿Por qué los gatos le temen al pepino? (60 mil 500), ésta última muy similar a la que ocupa el octavo lugar.

El el lugar 5 y 4 de la lista están ¿Por qué deberíamos contratarte? con 60 mil 500 búsquedas y ¿Por qué mis heces son verdes?, que sumó 74 mil.

Los primeros tres lugares en búsquedas

Ubicada en la tercera posición, la pregunta ¿Por qué siempre mientes? alcanzó 135 mil búsquedas, en referencia al video de la canción why you always lying.

En segundo lugar se ubica una de las preguntas más hechas por los más pequeños, ¿Por qué el cielo es azul? con 135 mil búsquedas y una gran diferencia de números con respecto a la primer pregunta.

Sorprendentemente, la pregunta más frecuente en Google es ¿Por qué hay un día bisiesto?, que tiene 2 millones 240 mil búsquedas. Recordemos que fue precisamente este 2020 un año bisiesto.