¿Usas Google Maps o Waze? Corres riesgos si confías plenamente en las apps

Las Aplicaciones que te ayudan a buscar direcciones o encontrar lugares a los que te diriges en tu auto se han convertido en una gran herramienta para evitar perderte. Existen herramientas como Waze o Google Maps que pueden hacer nuestros días un poco más sencillos.

Pero con estas Apps no todo son buenas noticias. También existen algunos riesgos cuando se utiliza en exceso o en momentos donde no se debe. A continuación te presentamos algunos aspectos con los que debes tener cuidado cuando uses estas aplicaciones.

Hay que tener cuidado cuando se utilizan herramientas como Waze o Google Maps

Los riesgos de usar las aplicaciones

Uno de los peligros principales a los que te enfrentas si confías al 100 por ciento en Waze o Google Maps es la conducción por rutas peligrosas. Estas aplicaciones no detectan si es una zona de delincuencia, porque sólo buscan la mejor opción en cuanto a tráfico.

También hay que pensar en accidentes viales que puedan suceder por no poner la atención necesaria al conducir. Si no es un choque, también puede ser un asalto o golpear a alguien por una distracción. Es aconsejable ver antes la ruta y evitar estar volteando constantemente a la pantalla.

Debido a las distracciones que ocasionan estas aplicaciones, el conductor podría ganarse una multa por infringir las reglas de tránsito. Siempre utiliza la función de audio para que voltee a la aplicación lo menos posible.

Las calles cerradas o en diferente sentido, son algunas de las situaciones peligrosas a las que nos podemos enfrentar si dependemos en su totalidad de estas herramientas.