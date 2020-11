Pequeño camboyano gana competencia de ciclismo de montaña

Su mirada convencida hizo cambiar el paradigma de “estar destinado” a “ser determinado”. Pich Thera, un pequeño camboyano sorprendió al mundo tras ganar una competencia de ciclismo de montaña, aun cuando pedaleó descalzo, sin guantes, ni casco y a pesar de que su bicicleta no tenía suspensión, ni cambios y apenas un solo freno.

Thera es el más pequeño de una familia con seis hijos, un padre de 53 años que es trabajador de la construcción y su mamá, Bryo Mom padece una enfermedad crónico degenerativa, pero ninguna de esas situaciones condiciona su pasión por el ciclismo y cuando supo del evento organizado por CVP Cycling, un equipo amateur que atrajo a cientos de participantes en categorías elite pero también juveniles, Pich no dudó en registrarse, pues aunque estaba consciente de sus carencias materiales, sabía que eran muchas más sus riquezas en habilidades, talento y coraje.

CARENCIAS: Pich vive en la aldea de Prek Ta Kong, una comunidad de bajos recursos, pero estudia el cuarto grado de educación básica. Foto: Especial

Velocidad y destreza

Pich llegó con su oxidado ‘caballo de hierro’ a la competencia para menores de 15 años, que se realizó el pasado 8 de octubre, ante incrédulos competidores, pues la prueba implicaba recorrer un circuito en Perk Leap, de ascensos entre terracería, lodo y rocas, pero también acelerados y peligrosos descensos que debían tomarse con velocidad y destreza.

Tan solo considerar las dificultades del camino representaba un alto grado de dificultad pero añadir a eso que tendría a más de 30 rivales por vencer comprendía un esfuerzo que en vez de intimidarlo, provocó a su espíritu luchador y con su short y playera negros, más el número 261 sobre el pecho, dio el primer pedaleo con el disparo de salida.

Minutos después, Pich cumplió la meta que se había propuesto, pues lideraba por mucho el pelotón de pequeños ciclistas que llevaban todos los implementos y sin duda mejores bicicletas que la suya, pero él traía consigo coraje, determinación, perseverancia y una inteligencia competitiva que sus rivales no pudieron superar.

SUEÑO. Aunque no tiene definida su futura profesión, al joven le gustaría ingresar al ejército de su país. Foto: Especial

Una bicicleta de regalo

Al cruzar la meta, los ciclistas más grandes no sólo lo felicitaron, además reunieron dinero que en ese mismo instante le entregaron y el reconocimiento no paró allí. Tras conocer su historia Meng Ponlok, líder de la Asociación por el Movimiento de la Juventud de Camboya, le dio regalos al pequeño: ropa, zapatos, mochila, libros escolares, alimentos y agua potable para él y su familia, pero en especial, una nueva, blanca y equipada bicicleta; además, en la plataforma Reddit se hizo una publicación para que la comunidad le ofreciera apoyo desde todos los puntos del mundo.

Con su competencia, Pich demostró que estaba tan determinado a lograr sus metas, que mientras los testigos vieron en él un cúmulo de impedimentos, él los capitalizó como sus impulsos.

Numeralia

13 años de edad tiene el joven de Camboya.

6 hermanos son en la familia.

Niño Camboyano

“Para caminar uso chanclas, pero en la bici me las quito porque me estorban, pero no me siento mal, mucho menos avergonzado, porque vine aquí a competir, desde que llegué pensé en ganar y lo logré.” declaró Pich Thera.

Ayuda a distancia

Para apoyar al joven su padre, el señor Pech dejó disponible su teléfono: +588 087 921 967 y consumar apoyos en especie o económicos para impulsar su desarrollo.

Katya López Cedillo