Él es José Madero, uno de tantos estudiantes foráneos que sufren los estragos del Covid-19

La difícil decisión de dejar atrás a la familia, a la novia o novio, a los amigos y a la ciudad donde residimos y que en 20 años ha sido nuestro hogar se complica aún más en la pandemia. El dar el paso e irse a estudiar lejos a otra ciudad, a otro estado, a otra universidad, hacer nuevos amigos y sentirse nuevamente en casa fuera de casa nunca ha sido sencillo, especialmente hoy que se cumplen poco más de siete meses desde que las escuelas cancelaron las clases presenciales a cambio de clases en línea.

Algunos estudiantes foráneos que pudieron regresaron a sus casas para cumplir con el distanciamiento social, otros por un motivo y otro se vieron obligados a quedarse y a encerrarse aquí, en el mejor de los casos con sus roomies, otros más se quedaron solos.

Este es el caso de José Madero, estudiante del tercer semestre de la carrera de Comunicación en la Universidad Anáhuac se quedó en la Ciudad de México sin poder regresar a su natal Coahuila con su familia.

“Es muy complicada la situación en estos momentos como foráneo; ya que no estamos saliendo a la universidad y no pude regresar con mi familia. Tuve que quedarme en la habitación que rento y pues se vuelve una carga extra ya que el casero no redujo la renta ni nada, no dio facilidades, la renta se debe pagar completa y puntualmente”.