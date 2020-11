Conoce tu Horóscopo del lunes 2 de noviembre de 2020

Es Lunes y la semana inicia con todas las consecuencias de la Luna Llena. Hubo tragos amargos, reflexiones, arranques, pero ya es momento de empezar la semana y más nos vale que sea con el pie derecho y para eso, los astros tienen todos estos mensajes para los signos zodiacales.

¿Suerte en el amor? ¿Mejoras en tu trabajo o salud? No te pierdas las predicciones de hoy para que empieces el día como debe de ser: Con mucho ánimo y todo el aprendizaje traído del fin de semana introspectivo, que tuvimos.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tú eres alguien muy valiente y no tienes miedo, hoy menos que nunca.No quieres que nadie te moleste o que te pinte cara y te eché malas vibras. Simplemente quieres vivir en paz y listo. Hoy estarás más inconforme y peleonero que nunca si tienes que quejarte o pelear para conseguir tus objetivos lo vas a hacer.



Tauro (21 abril-21 mayo)

Los planes que tenías al inicio cambiaron por completo gracias a un acontecimiento o una noticia inesperada. No te rendirás ni dejarás de pelear hasta el final con tal de evitar que alguien te robe la gloria. Tu gloria. ¡Así se habla! ¡Ánimo, Tauro!

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Empiezas la semana más ilusionado y con las mejores vibras de lo normal todo gira en torno a una noticia que recibiste y estás mucho más alegre que nunca. Quisieras que todo fuera distinto, pero no permitirás que la pesadumbre nuble tu entusiasmo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Hay algo que todavía te pone muy de nervios. No soportas ver cómo las personas se esfuerzan la mitad que tú y tienen mejores oportunidades. Últimamente Sientes que las injusticias han despertado lo peor de ti, sobre todo en el terreno laboral. Afortunadamente ya se está acabando el año, Cáncer.



Leo (23 julio-22 agosto)

Necesitas tiempo para ti y para aclarar tus pensamientos. Te volviste alguien más frío y reservado por culpa de alguien que te hizo mucho daño en el pasado, ¡Pero no dejes de ser quien eres, Leo! No todos son iguales y ese alguien que está tocando de nuevo tu fibra más sensible no merece ese trato.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Andas más susceptible de lo normal y todo te afecta justo ahora. Estás un poco noqueado y no tienes tiempo ni ganas para aguantar tonterías, pero tienes que controlar ése carácter. Tus problemas, déjalos en casa.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La verdad esta situación que estamos viviendo últimamente te está afectando más de lo esperado, Libra. ya no sabes si es por la pandemia o porque realmente no te gusta fingir que todo el mundo te cae bien. Esta semana estás más introspectivo que nunca.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Esta semana la empiezas con más claridad que nunca. tenías muchas dudas respecto a algo tu intuición te decía que no te arriesgaras, pero tú querías lanzarte a la piscina sin pensar en las consecuencias y ahora cambiarás por completo tu opinión.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Te sientes muy lleno de energía y ahora más que nunca estás orgulloso de quién has llegado a ser cuando nadie daba nada por ti. Has renunciado a los dramas y a todo lo que tiene que ver con sufrir. Sólo quieres divertirte.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Quieres recuperar a como dé lugar una relación muy importante para ti, que se ha ido rompiendo por el distanciamiento social o por la pandemia y necesitas volver a sentir el calor de un abrazo, Capri. No desesperes, ya falta menos.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás yendo por el mejor camino, Acuario. No dudes ni un segundo de ti mismo. Esta vez Tu optimismo te llevará lejos y tendrás que mandar a volar todas tus inseguridades que para este momento sólo te estorban.



Piscis (22 febrero-20 marzo)

Te estás anticipando demasiado los acontecimientos y eso te produce un estrés innecesario, Piscis. Preocúpate por el presente, por lo que está pasando y no lo que quieres que pase. No intentes solucionar tus problemas antes de tiempo.

Frase del día:

"Cuando te encuentres a ti mismo al lado de la mayoría, es tiempo de parar y reflexionar" (Mark Twain)