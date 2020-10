Famosa marca de ron blanco lanza edición LIMITADA para celebrar HALLOWEEN

View this post on Instagram

Bacardi Jack-o-lantern limited edition glow in the dark Halloween bottles are now available while supplies last. @Bacardi @bacardiusa #kappys #kappysliquors #kappyseastboston #bacardi #halloween #bacardihalloween #superiorhalloween #superiorrum #limited #specialedition #DoWhatMovesYou #BacardiOcho #AgedRum #rum #rumtime #rumlovers #rumlove #rumnight #drinkrum #rumdrinks #rumlover #rumstagram #rumcocktails #rumcocktail