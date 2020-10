VIDEO: Mujer GOLPEA a abuelita de 92 años que se encontraba bajo su cuidado

En redes sociales circula el video que muestra el momento en el que una mujer agrede física y verbalmente a una adulta mayor de 92 años, la cual se encontraba bajo su cuidado.

En las imágenes compartidas por Telemundo se observa el momento preciso en el que la presunta cuidadora voltea a la anciana y le pega en dos ocasiones.

"A mi no me ande pegando. Ya le dije que no", le grita la implicada a la víctima.