Pitbull callejero protege a niño extraviado hasta que fue rescatado: VIDEO

Las historias de los perros en las redes sociales cada vez son más, muchas de ellas son muestra de la nobleza que puede tener un animal hacia las personas sobre todo cuando se trata de protegerlas, como el caso de un pequeño que se encontraba extraviado.

En redes sociales se ha difundido el caso de Kh’amorion Taylor, pues el pequeño se extravió en calles de Saint Louis, Misouri, Estados Unidos, lo que llamó la atención además del pequeño que vagaba solo por la calle y vestido en pijama fue que lo seguía un perro en todo momento.

Los pitbull suelen ser señalados como perros agresivos, pero no así con el can que seguía al pequeño en todo momento para protegerlo, y es que al verlo solo por la calle no dudo en cuidarlo hasta que fue encontrado por la policía.

Un final feliz para el niño y el perro

La escena fue vista por una de las vecinas, quien no dudó en tocar cada una de las puertas para saber si el pequeño era de alguno de sus vecinos; sin embargo, no recibió respuesta.

Llamé a las puertas de arriba a abajo de la calle. No hubo respuesta, los que respondían no conocían al niño”, dijo la mujer a medios locales.

La mujer, que ayudó al pequeño, decidió publicar la foto del pequeño en su cuenta de Facebook y el papá del menor fue quien vio la publicación, por lo que de inmediato acudió a recuperar a su hijo.

El perro no pudo ser adoptado por la familia del niño, pero la policía decidió conservarlo para que trabajara con ellos y mantuviera seguro el vecindario.