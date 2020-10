VIDEO VIRAL: “Mordió a mi hijo” hombre se justifica por ahorcar a su perro

Habitantes de un barrio en Argentina, denunciaron a uno de sus vecinos luego de que se percataron de que el hombre había ahorcado a su propio perro y tenía el cadáver del animal en su patio trasero.

El lamentable hecho tuvo lugar en el barrio de Berazategui, Buenos Aires, cuando algunos de los de la zona se dieron cuenta de que el cuerpo del animal sin vida aún colgaba de un árbol al interior del domicilio, por lo que decidieron llamar a la policía.

Debido a este acto el sujeto podría afrontar hasta 15 días de prisión por el delito de maltrato animal, debido a que en este país la violencia contra los animales es penado por la ley.

La noticia causó tanta indignación que adquirió tintes nacionales e incluso el hombre acusado de matar a su mascota, identificado como Iván, fue entrevistado por un programa de televisión nacional “Nosotros a la mañana”.

Frente a las cámara de televisión, Iván, primero aseguró no saber qué fue lo que pasó, pero ante las preguntas insistentes del reportero confesó haber asesinado a su perro debido a que la mascota había mordido a su hijo.

“El perro mordió a mi nene y casi me lo mata. No me acuerdo lo que le pasó al perro. Yo recuerdo que lo até en el fondo”, señaló el hombre.