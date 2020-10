Arman EXÓTICA FIESTA en MICROBÚS de la CDMX; así se vivió: VIDEO VIRAL

En las redes nos podemos encontrar con cientos de ideas, algunas muy originales o "exóticas", de esta forma fue como un joven calificó su fiesta de cumpleaños, la cual realizó en un microbús de la Ciudad de México.

Al ritmo de la cumbia "El paso del gigante" este usuario de TikTok explica que hizo su fiesta de cumpleaños en un camión del transporte público, porque siempre trata de hacer algo diferente.

"Esta vez pensé, si existe el party bus, ¿por qué no hacer un microbús party?. Entonces renté uno y nos fuimos a dar la vuelta al Ángel (de la Independencia) mientras escuchábamos la playlist de cumbias de microbuseros en Spotify”, dijo el joven.

En el video de poco más de 30 segundos se puede ver como sus amigos comienzan a subir al microbús para después disfrutar de bebidas y un recorrido por las calles de la Ciudad de México.

“La neta fue súper chido porque hace mucho no me subía a uno y se me hace algo con mucha mexicanidad y muy exótico”, agregó.

Según las palabras del festejado, esta idea es muy mexicana y exótica, además, asegura que por motivos de la pandemia sólo invitó a 7 amigos, pero para el próximo año hará una fiesta más grande.

Fiesta recibe críticas en redes sociales

Mientras para algunos usuarios de las redes la idea fue original, otros han hecho críticas al video, pues consideran que sólo se realizó con la intención de provocar opiniones.

Otros afirman que el joven esta muy alejado de la realidad que viven miles de habitantes en la Ciudad de México, quienes todos los días toman el transporte público para trasladarse a su hogar y trabajos.

Por Redacción Digital El Heraldo de México



kyog