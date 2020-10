¿Cómo celebrar HALLOWEEN de forma VIRTUAL con mis hijos?

Este año, la mayor parte de las celebraciones se han tenido que cancelar debido a la pandemia por coronavirus y las condiciones de salud que existen a nivel mundial.

Pero no por ello quiere decir que no puedas tener una fiesta de Halloween con tus hijos, ya que puedes organizar uno virtual para no dejar pasar la fecha y celebrar con ellos como es debido.

Halloween es una celebración estadounidense, pero en México la mayoría de los niños lo festeja, ya que pueden disfrazarse de muchos personajes de películas, novelas y hasta libros o cuentos de terror, e incluso de cualquier tipo de personaje ficticio, aunque no sean completamente de este género.

Foto: Pexels

Las siguientes ideas van perfecto con la nueva normalidad a la que tus hijos se tendrán que adaptar, ya que es probable que si están en edad escolar, y asisten a clases virtuales, ya no sea tan ajeno el hecho de celebrar de dicha forma su fiesta de disfraces.

Ideas para tu fiesta de Halloween

Decoración virtual. La decoración de cualquier fiesta es importante, ya que le da el toque alegre a la celebración, y aunque es muy probable que ya hayas decorado tu hogar con estas temáticas, definitivamente puedes colocar un fondo muy ad hoc para cuando te encuentres en videollamada con tus invitados.

Concurso de disfraces

Si hablamos de una fiesta de Halloween, los disfraces son el punto clave de esta celebración, así que usarlos es importante, no importa cómo sea que te hayas disfrazado, lo importante es que participen para decidir quién porta el mejor, de acuerdo a su creatividad, originalidad y versatilidad en los que se puedan ver en la pantalla y se lleva el premio de primer lugar. Por ello es primordial pedirles que enciendan su cámara.

Foto: Pexels

Sin dulces, no hay Halloween

Ahora que si estás optando por una pequeña reunión presencial, en donde no haya más de 10 niños, deberás ponerte de acuerdo con los demás para poder obsequiar dulces, en un pequeño recorrido de la casa o para jugar a la búsqueda del tesoro, que será una cesta o calabaza llena de estas ricas golosinas.

Te recomendamos que si optas por la segunda opción, distribuyas los dulces por diversos puntos de la casa, y realices pistas de búsqueda, para que durante el juego vayan llenando su calabaza cada vez más.