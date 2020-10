Reto Visual: ¿Puedes ver al otro animal al lado del elefante? 99% de las personas no logran resolver este desafío “imposible”

Una buena alternativa que los usuarios de redes sociales han encontrado para distraer la mente y no ser presa de la desesperación durante la pandemia, han sido los retos virales que desafían el intelecto y ponen a prueba la destreza de quienes se aventuran a resolverlos.

Este tipo de desafíos además de ayudarte a pasar el rato, ayudan a fomentar tu percepción, rapidez mental e inteligencia.

En esta ocasión el reto viral que te vamos a presentar consiste en encontrar en menos de 15 segundos al otro animal que se encuentra en esta imagen donde aparentemente solamente se ve un elefante.

Atrévete a resolver este desafío y pon a prueba tus capacidades, solo debes hallar al animal oculto en el menor tiempo posible. ¿Estás listo? Inténtalo, comparte tu resultado y si no lo logras no te rindas, inténtalo las veces que sean necesarias.

Encuentra al otro animal que acompaña al elefante

En la imagen de este reto se muestra a un gran elefante cargando troncos con su trompa, aparentemente sin ninguna compañía, sin embargo, deberás de agudizar tu mirada y poner en alerta a tus sentidos para encontrar al otro animal que acompaña al elefante.

La escena parece normal pero en su interior se encuentra otro animal camuflado, ¿puedes verlo? Se muy minucioso para hallarlo. Observa con atención y recuerda que el tiempo es limitado. Ahora sí, a intentarlo.

Observa bien la imagen, solo tienes 15 segundos. FOTO: ESPECIAL

No sufras, te decimos la solución

¿Te rendiste? y la curiosidad te come por dentro, no te preocupes, pocas personas son las que logran encontrar al otro animal en los primeros intentos, no te culpes si no lo lograste en el tiempo indicado. Muchas personas requieren de más tiempo para poder resolverlo.

Deja de romper cosas y darte de topes, solo algunas personas forman parte del grupo de genios que logran dar solución a este reto en los 15 segundos indicados, continúa leyendo, pues más abajo te mostramos la solución. El caballo se forma con los contornos de los objetos de la imagen. FOTO: ESPECIAL

Si no viste al otro animal, déjanos decirte que se trata de un caballo, el cual es probable que no hayas visto porque no cualquiera puede hacerlo y ahí la dificultad del reto. Para lograr encontrarlo es necesario una gran concentración.