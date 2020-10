Cómo cuidar y mantener el pelo de mi PERRO ¡Checa estos TIPS!

¿Tienes un perro con mucho pelo y no sabes cómo cuidarlo? Los especialistas y conductores de Heraldog, Elizabeth Estrella y Roberto Martínez, te traen los mejores tips para aprender a darle mantenimiento al pelaje de tu mascota.



Dentro de los cuidados generales de los perros, uno de los aspectos a los que no se le suele prestar atención es el pelo. Sin embargo, éste es muy importante, ya que los protege del frío y les ayuda a evitar enfermedades.



Un error común es rapar por completo al can, esto con el fin de evitar preocuparse por darle cuidados al pelaje, pero los especialistas recomiendan NO hacerlo porque dejar la piel expuesta generaría otro tipo de problemas. Además, su pelo funge como un regulador natural de temperatura corporal, y sin él es probable que pase fríos innecesarios.

Entonces, ¿qué cuidados debo darle?

Elizabeth y Roberto dicen que lo más importante es la alimentación. De nada sirve que compres productos especiales si tu perro no come saludablemente. La genética es otro punto a considerar, ya que cada uno de ellos tiene distintos tipos de pelo según su raza. Sin embargo, si le das buenos cuidados a tu perro, no tienes de qué preocuparte.



Otro aspecto relevante, es entender que el shampoo no hace maravillas; si bien los especialistas sugieren comprar uno especial para su pelo, debes entender que es un trabajo de constancia. Se recomienda bañar y cepillar a tu perro con cierta frecuencia para comenzar a notar cambios.

¿Cada cuando debo bañarlo?

Esto depende mucho de las actividades diarias que realice; no es lo mismo un perro que vive en un departamento, a uno que vive cerca de lugares boscosos. Eso sí, no debes bañarlo todos los días porque esto podría generarle problemas en la piel.



Si quieres más información sobre como darle cuidados al pelaje de tu mascota, te recomendamos ver el siguiente video: