¿Discriminación en los animales? Es REAL, descubre qué es el síndrome del PERRO NEGRO: FOTOS

View this post on Instagram

Hoooola !!! ud83dudc3eud83dude03 No me he olvidado de vosotros, eh! ud83dude09ud83dudc15ud83dudc29ud83dudc06 Ya sabu00e9is que aunque me paso poco por aquu00ed, siempre os tengo en mente.ud83dude0a Buenas noches y dulces sueu00f1os, peluchines !ud83dude18ud83dudda4 @kenzoterremotoyyo, para ti, un besito muy especial de mami. ud83dude18 . . . . . #puppy #poodle #pets #poodlelove #puppylove #perros #perrosguapos #puppies #pet #dog #dogmodel #canichetoy #caniche #instapuppies #instagram #salvaterrademagos #perritosfelices #ilovemydoggy #ilovemydog #blackpoodle #perrosnegros