Perrito DEFIENDE a pequeña niña de los REGAÑOS de su mamá: VIDEO

Es verdad que los seres humanos estamos íntimamente ligados a nuestras mascotas, quienes la tenemos, sabemos que ellos forman parte de nuestra vida y nos defienden a capa y espada porque nos aman tanto como nosotros a ellos.

En esta ocasión, Harry, un Golden Retriever macho que se convirtió en la sensación en redes sociales, porque ahora sí hizo honor a la famosa frase de “Es un perro guardián”.

Foto: Especial

Un verdadero perro guardián

Con todo su coraje enseñó sus colmillos para defender a su pequeña ama, una nena de unos dos años aproximadamente en China.

Harry se mostró muy enojado y gruñendo defendió a la niña de los regaños que recibía de su mamá, cuando era regañada por que según se entiende, la niña agarró sin su permiso unas cremas faciales.

Foto: Especial

La mamá salió regañada por Harry

Cuando la señora de nombre Sun, lanzó un fuerte regaño a su hija You You, el perrito Harry se puso enfrente de la pequeña, como todo un perro guardián para defenderla, y comenzó a gruñir a la mamá de You You.

Incluso, este dulce perro se mostró amenazador y con una actitud desafiante al enseñar los dientes, como si la señora fuera una completa desconocida que quisiera atacar a la niña.

Aquí está el video para que lo veas completo: