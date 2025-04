Denuncian corrupción y despojos en Ayuntamiento de Torreón

EN TORREÓN, COAHUILA, surgen graves acusaciones contra funcionarios del Ayuntamiento que presuntamente han encabezado operaciones fraudulentas desde el inicio de la primera administración del presidente municipal Román Alberto Cepeda González.

Los señalamientos apuntan al secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, y a Luis Domingo Hoyos Reyes, El Bola, como principales responsables de un esquema de corrupción inmobiliaria que se ha desarrollado con el aparente apoyo de la administración municipal.

José Elías Ganem Guerrero y Román Alberto Cepeda González. (Créditos: El Heraldo de México)

De acuerdo con las denuncias, este grupo habría instaurado un presunto cártel inmobiliario a través de diversas personas morales administradas por Hoyos Reyes, su familia y amigos.

El esquema señalado consiste en la adjudicación de inmuebles con adeudos de impuestos municipales, particularmente del impuesto predial.

Utilizando procedimientos administrativos de ejecución, las propiedades son despojadas de sus legítimos dueños para posteriormente ser escrituradas a favor de las empresas vinculadas con Hoyos Reyes.

Luis Domingo Hoyos Reyes. (Créditos: El Heraldo de México)

Las acusaciones detallan un modus operandi consistente en la notificación de requerimientos de pago de predial con montos elevados e inaccesibles para los propietarios.

Posteriormente, se niega cualquier estímulo o posibilidad de negociación para los contribuyentes, lo que deriva en la ejecución de procedimientos administrativos que culminan en el despojo y desalojo de familias de sus viviendas.

Estas propiedades, después del proceso, son transferidas a las empresas controladas por el grupo señalado.

Además del despojo a familias, las denuncias incluyen la afectación directa a constructoras e inmobiliarias.

Según los informes, se han instruido procedimientos relacionados con proyectos urbanísticos frenados o inconclusos, generando créditos fiscales multimillonarios que terminan por despojar a empresarios locales de sus inversiones y propiedades.

Las acusaciones han generado indignación en diversos sectores de la sociedad, exigiendo una investigación exhaustiva de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos y, de ser necesario, establecer responsabilidades.

Familias afectadas y empresarios locales claman por justicia ante lo que describen como una estrategia deliberada para favorecer intereses particulares en detrimento de los habitantes de Torreón. Manolo Jiménez Salinas.(Créditos: El Heraldo de México)

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones. Y ya ni se diga el gobierno del estado, que encabeza Manolo Jiménez Salinas.

Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, así como la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles actos de corrupción. Raúl Lucido. (Créditos: El Heraldo de México)

TODO UN PARTO ha resultado la designación del nuevo director de Altán. Tras varias semanas de espera, le podemos informar que el sustituto del ahora subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Lerma, será el experimentado Raúl Lucido. Se trata de todo un experto en el sector de las telecomunicaciones. Fue alto directivo de Ericsson y ZTE Corporation; presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y director de TechBA International. Actualmente es presidente de la consultora International Telecom & IT Markets y presidente del Comité de Remuneraciones de Altán, donde es consejero independiente. Vienen más cambios en el Consejo de Administración del operador de la Red Compartida, como parte de la reciente adquisición de 49% de la compañía por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Emilia Calleja Alor. Con este reacomodo de fuerzas, donde el Estado se vuelve preponderante, salen la empresaria Blanca Treviño, dueña de Softtek, y el financiero Jonathan Davis, presidente del consejo de Fibra Macquarie. Sus posiciones serán asumidas por funcionarios de la empresa eléctrica estatal. El banquero Anthony McCarthy se mantiene como presidente de Altán Redes. Jeff Miller. (Créditos: El Heraldo de México)

VA TERMINAR EL cuarto mes del año y la situación de Pemex, que dirige Víctor Rodríguez, está lejos de mejorar. El gigante petrolero Halliburton señaló que el primer trimestre es el peor en ventas desde 2022. En llamada con inversionistas, el CEO de la compañía, Jeff Miller, no dudó en culpar a México por la caída de sus ingresos: “No veo una recuperación inmediata en México. Va a estar difícil por un tiempo”, dijo, y reveló que ya se reunió personalmente con el director de Pemex, en un intento por detener el colapso de la producción petrolera nacional. En América Latina los ingresos de Halliburton cayeron 19% en los tres primeros meses del año, golpeados de lleno por el virtual paro técnico de Pemex. A este escenario se sumó Baker Hughes, que comanda Lorenzo Simonelli, quien señaló que entre 2023 y 2025 las actividades de perforación en México cayeron 72%. Tampoco dudó en decir a los inversionistas que “Pemex puso una pausa en las contrataciones”. Ambos mensajes sonaron fuerte en la Secretaría de Energía, pues ni siquiera las multinacionales con décadas de operación aquí confían en una pronta recuperación del sector. Emilio Romano. (Créditos: El Heraldo de México)

LE COMENTÉ HACE unos días de Veradat, esta nueva plataforma que la mayoría de los bancos que operan en México ya están probando. Es un sistema interbancario cien por ciento mexicano para compartir información de transacciones inusuales, a fin de detectar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Lo viene desarrollando hace un par de años un grupo de profesionales liderados por Arturo Rangel Mandujano, un experto en esos menesteres, ex Director de Cumplimiento en el BBVA y ex presidente del Comité Antilavado de Dinero en la Asociación de Bancos de México (ABM). El sistema ya está corriendo a manera de prueba en varias instituciones socias del gremio que va presidir en unos cuantos días, más Emilio Romano. No es la única plataforma. En el medio también se conoce que José Luis Stein, Head of Financial Crime para América Latina del HSBC y co coordinador del Comité de Compliance de la misma asociación, está tratando de introducir K2, otra plataforma similar, sólo que externa, desarrollado por la firma de Washington Financial Integrity Network. Felipe Calderón. (Créditos: El Heraldo de México)

CON LA DESAPARICIÓN de la plataforma Compranet y la habilitación del sistema Compras MX, auspiciado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, se eliminó también casi 80% de la información que era visible para todos los ciudadanos hace apenas unos días, que contenía registros de contrataciones del gobierno federal desde el sexenio de Felipe Calderón. Para ponerlo en contexto, con Compranet 2025 había un registro de 31 mil 489 procedimientos disponibles para revisión, mientras que con la nueva plataforma ese número apenas llega a las 6 mil 542 adquisiciones visibles. En una mañanera el pasado 10 de abril, Buenrostro mencionó que Compranet no desaparecería, sino que se mejoraría, pero en los hechos la promesa, por lo menos en cuanto la cantidad de información disponible, no se cumplió.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL