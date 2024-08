Así puedes activar la función de "Orgullo y Prejuicio" en WhatsApp y tener tu app muy romántica

¿Eres el o la fan número uno de "Orgullo y Prejuicio"?, no te juzgamos, ya que no existe historia de amor que nos conmueva más que la de Dr. Darcy y Elizabeth, pues quien no quiere un romance que aunque inició con tropiezos, se convierta en la historia más conmovedora y que todo el mundo desea. Aunque para muchos todo esto es caer en el amor romántico, lo cierto es que no podemos olvidarnos de esta historia, ya sea en el libro o en la película.

Y si eres de los amantes de esta historia súper romántica que además la tienes en un tatuaje, en un poster, en tu fondo de pantalla del celular, en tu carcasa o en una colección, seguro te interesará saber que existe una forma de ahora hacerla parte de tu celular o, para ser más específicos, ¡de tu WhatsApp! Así como lo lees, "Orgullo y prejuicio" llegó a la tecnología y el resultado es precioso. ¿Te animas a darle una oportunidad?

Con este truco podrás modificar el logo de WhatsApp para hacerlo súper romántico. (Foto: Copilot)

Se trata de un modo con el que puedes activar la historia más popular del mundo con el cual lograrás modificar el logo de WhatsApp del clásico ícono verde de mensajería y con un teléfono dentro que ha mantenido Meta. El resultado son los personajes, símbolos y elementos de la historia que tú mismo puedes elegir para así tener una opción completamente personalizado sobre tu novela o película favorita. Aquí te contamos cómo hacerlo.

¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp?

Podemos cambiar el logo de WhatsApp, pero no desde la aplicación, sino con aplicaciones externas y ajenas a Meta que nos permitan darle un color distinto al verde con blanco ya característicos de este sistema de mensajería. Por supuesto, para activar la función de "Orgullo y Prejuicio" también tenemos que recurrir a alguna de estas herramientas, en este caso en particular a Nova Launcher.

¿Te imaginas elegir cómo quieres que se vea el logo de WhatsApp en tu celular? (Foto: Copilot)

Lo único que tienes que hacer es instalar la app en tu dispositivo móvil y después comenzar a modificar el logo de WhatsApp, aunque lo puedes hacer con cada una de las aplicaciones que tengas instaladas en tu celular. Es importante que sepas que para notar los cambios en los íconos de tu del es importante que al abrirla la establezcas como predeterminada o lo hagas desde los ajustes del equipo.

Antes de correr a querer hacer todos los cambios es importante que tomes en cuenta que necesitarás tener descargada una imagen que se ajuste a tus preferencias, en este caso, algo relacionado con la historia de Jane Austen, pero también puede ser de cualquier otra serie, libro, película o incluso algo que te guste. Entre los aspectos que puedes cambiar está el tamaño, la forma y el color, además que les puedes añadir imágenes como las de los temas de tu celular completamente gratis.