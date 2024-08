¿Perdiste tu racha de TikTok? Te decimos cómo restablecerla para que no pierdas el número de "fueguitos"

Los que tenemos una cuenta activa en TikTok sabemos que hay una nueva adicción: el no perder la racha con nuestros amigos, pareja o familia. La dinámica es mandarse diario algunos videos con los cuales asegurarle al algoritmo que estamos activos no sólo en la app, sino también con nuestros amigos añadidos; la popularidad viene desde muchos lados, pero lo principal es no dejar que la llama se apague, pues cada día se enciende y por lo tanto los fueguitos pueden aumentar a más de cien.

Aunque siendo realistas, es casi imposible lograr que la racha en TikTok se mantenga activa por tanto tiempo y seguramente ya te tocó que alguno de tus contactos o tú mismo olvidaron mandar sus respectivos videos del día y, por lo tanto, se perdió el número de fueguitos activos. Esto se convierte en un problema, ¡porque hay que empezar desde cero! La buena noticia es que la plataforma de videos activó una nueva función con la que se puede restablecer la racha sin sacrificar el avance de días que ya se tenían.

Sigue leyendo:

¿Cómo activar el “modo Deadpool” en WhatsApp?

¿Tu despertador no sonó? Advierten por fallas en las alarmas de estos celulares

¿Te ha aparecido esta opción tras perder tu racha? (Foto: TikTok @wicho__0001)

Lo anterior permite que si, por ejemplo, llevabas una actividad ininterrumpida de 10, 20 o más de 50 días, con esta función podrás restablecer tu racha sin sacrificar ninguno de estos días, pero hay algunos aspectos que debes de tomar en cuenta, pues esta función tiene algunas condiciones para aplicarse y que asó no se pierda el avance de interacción entre dos usuarios.

Aquí te contamos todos los detalles, pues aunque a penas hay un par de videos virales que dan prueba de esto, poco se ha hablado de la guía de uso de TikTok y de su famosa racha, pues agregan que si bien esta función sí existe, por el momento no está activada en todo el mundo. Y quienes tienen la suerte de poder restablecer su racha tienen que ser muy cuidadosos para que no se confíen y por lo tanto, pierdan todo el avance.

¿Cómo restablecer la racha de TikTok?

En la guía de usos de TikTok, sobre la sección de rachas, los creadores de la app confirman que sí se puede restablecer una racha de TikTok y para ello sólo se tienen que seguir dos sencillos pasos que aquí te contamos; sin embargo, es importante saber que no todos los usuarios tienen activada la función, pues se trata de una opción en desarrollo que actualmente sólo está activada en algunas zonas. Pero si pierdes tu racha y lo detectas, ¡no dudes en aplicarla!

Así de fácil restablecerás tu racha. (Foto: TikTok @kiara_str_day)

Ve a tus mensajes, específicamente al chat donde se perdió la racha.

Después sólo tienes que dar clic en las letras azules donde se lee "Restablecer" en el chat y después presiona en "Restablecer". Automáticamente notarás cómo tu racha se activa desde donde la dejaste, pasando del color gris al naranja con amarillo del fueguito.

En los términos y condiciones sobre el uso de esta herramienta, TikTok nos advierte sobre algunos aspectos a tener en cuenta, pues además de tener en cuenta que la función no está activa en todo el mundo, hay algunos detalles a cumplir, por ejemplo, que hay un número de veces en las que los usuarios pueden restablecer su racha; aunque las especificaciones no aclaran esto, los usuarios que ya han probado la función, señalan que sólo se puede hacer tres veces al mes.

Esta función no está disponible actualmente en todo el mundo.

Solo se puede restablecer una racha en las 48 horas después de su finalización. Si no aparece la opción para restablecer la racha, el periodo para restablecerla ya ha pasado.

Cuando se mantiene una racha, hay un límite de veces que se puede restablecer.

Al restablecer una racha, volverá al mismo número de días en el que se perdió. Por ejemplo, si se pierde una racha en el día 11 y se restablece, en la insignia aparecerá "11 días".

La racha se ha hecho tan importante que incluso hay videos sin sentido y pensados para tener algo por enviar. (Foto: TikTok @larryhassul)

¿Qué son las rachas de TikTok?

Las rachas de TikTok son la tendencia del momento y con ellas podemos ver qué tan activos somos no sólo en la plataforma, sino también con tus contactos dentro de la app, ya que las rachas se activan en un solo chat. Existen muchas duda de cuántas veces hay que mandar videos para que se active el fueguito y pase de gris a su color brillante y aquí te contamos todo lo que debes de saber: