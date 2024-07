¡Adiós Mr. Darcy! "Orgullo y Prejuicio" se va de Netflix, ¿cuándo es el último día para verla?

La película de amor favorita de muchos es "Orgullo y Prejuicio" por una trama llena de drama y donde el romance surge en el momento menos inesperado y sobre todo, cuando se ve involucrada una persona fría, cerrada y con un porte que atemoriza a cualquiera, al mismo tiempo que impone respeto, es decir, una figura como Mr. Darcy. Es por ello (y más) que muchos amantes del cine y de lo romántico regresan a este clásico cuando no tienen nada que ver.

Netflix eliminará "Orgullo y Prejuicio" de su catálogo

Y si amas esta película, es una de tus favoritas y la vez al menos una vez por semana, te tenemos malas noticias, pues Netflix anunció que la eliminará de su catálogo el próximo mes de agosto, es decir, dentro de unos días. ¡Así que no pierdas la oportunidad de volver a verla! Te aseguramos que volverás a caer en el romance y a experimentar esos sentimientos de dolor, deseo y amor de los protagonistas.

Todos tenemos que ver esta película una vez en la vida. (Foto: YouTube @FocusFeatures)

¿Cuándo se va "Orgullo y Prejuicio" de Netflix?

El último día para ver la película protagonizada por Keira Knightley, Matthew Macfadyen y Brenda Blethyn se va de Netflix el próximo miércoles 14 de agosto, por lo que todavía tienes más de dos semanas para revivir esta apasionada historia de amor que nos demuestra que el romance existe y lo podemos encontrar sin importar nuestra edad y en el momento en el que menos lo esperemos. Además, si no la has visto es un buen momento para entender por qué todos aman este clásico del cine y con más me gusta en la plataforma de streaming.

Cabe recordar que además de la trama existen muchas razones para ver esta cinta británica estrenada en el 2005, entre ellas que está basada en la novela homónima de Jane Austen y que fue merecedora a un Premio BAFTA, así como a múltiples nominaciones en los eventos más importantes del cine como los Globos de Oro con dos nominaciones o los Premios Óscar con cuatro nominaciones.

Si aún no la has visto, ¡qué esperas para hacerlo! (Foto: YouTube @FocusFeatures)

Dónde ver "Orgullo y Prejuicio"

Aunque muchos fans de esta obra del director Joe Wright se entristecieron con su repentina salida de Netflix, lo bueno es que también se puede ver en otras plataformas de streaming, aunque en todas ellas necesitas de una suscripción previa. ¿La verás?