Tienes menos de 24 horas para ver la película más ATERRADORA de todo el catálogo de Netflix

El próximo 29 de julio Netflix se despedirá para siempre de una de las películas más aterradoras de todo su catálogo y si todavía no la has visto, ya tienes algo que hacer este "domingo de flojera", pues es el momento perfecto para quedarnos en casa y disfrutar de un buen maratón del cual disfrutar, o en este caso, ¡morirnos de miedo! Te aseguramos que la hora y 47 minutos que dura esta película no está desperdiciada.

¿Qué ver en Netflix HOY?

La recomendación para que pases de una tarde de terror en casa es "Oscura separación", una producción de del 2021 y que está por irse de la plataforma de streaming favorita de muchos; de hecho, sale del catálogo este lunes 29 de julio, por lo que tienes menos de 24 horas para darle una oportunidad y morderte las uñas, subir los pies al sofá y querer tener todas las luces de casa prendidas.

Sigue leyendo:

Esta película de Netflix ha sido prohibida en varios países del Medio Oriente debido a su temática explícita

¡Repleta de venganza y con una protagonista despiadada! Esta es la nueva miniserie de Netflix, ideal para un "maratón" de fin de semana

Un padre tendrá que hacer de todo por cuidar a su hija. (Foto: YouTube @jona5283)

¿De qué trata "Oscura separación"?

"Oscura separación" o "Separation" es una película estadounidense de terror con una premisa diferente al resto de películas de miedo, pues aquí vemos a un padre de familia que debe de cuidar a su hija mientras se enfrenta no sólo al recuerdo de la solicitud de divorcio por parte de su esposa, sino que también un duelo se manifiesta cuando la madre de su pequeña muerte en un trágico accidente.

Desde entonces cosas extrañas empiezan a ocurrir, pues padre e hija no se quedan solos del todo, y es que una entidad misteriosa comienza a perseguirlos. Ahora, al dormir llegan las pesadillas y en la propia casa de los protagonistas, el terror se apodera de cada rincón. La película está protagonizada por Rupert Fried, Mamie Gummer, Madeline Brewer, Brian Cox, Violet McGraw y Simon Quarterman. ¿La verás?

Tráiler de "Oscura Separación"