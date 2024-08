¿Qué es Gold en Instagram y cómo poner estados dorados?

Gold en Instagram se refiere a una tendencia visual en la que los usuarios crean contenido con una estética dorada o con efectos que imitan el brillo del oro. Esta tendencia se utiliza para destacar publicaciones, stories o estados con un toque de lujo, glamour, o simplemente para hacer que el contenido resalte de manera llamativa. También puedes descubrir cómo usar Meta IA en WhatsApp.

Plataformas como Canva ofrecen plantillas de historias con toques dorados. Image: Captura de pantalla Instagram

Cómo crear "estados dorados" (Gold) en Instagram

Puedes usar aplicaciones como PicsArt, Canva, VSCO, o Adobe Spark que permiten agregar filtros dorados, texturas metálicas, y efectos brillantes a tus fotos o videos. En estas aplicaciones, busca elementos dorados, filtros, o efectos brillantes que puedas aplicar a tu contenido.

Al crear una historia en Instagram, puedes agregar stickers o GIFs dorados. Simplemente ve a la sección de stickers en las historias, busca "gold" o "dorado" y selecciona el que más te guste.

Instagram ofrece filtros en sus historias que pueden dar un efecto dorado o metálico. Puedes buscar en la galería de efectos de Instagram usando palabras clave como "gold", "dorado" o "shine".

Usa aplicaciones como Phonto o Over para escribir textos con tipografía dorada o con efectos brillantes antes de subirlas a tus historias.

Plataformas como Canva ofrecen plantillas de historias con toques dorados, las cuales puedes personalizar con tus fotos y textos.

Los estados de Instagram también pueden ser Gold. Image: Captura de pantalla Instagram

Pasos para poner "estados dorados" (Gold) en Instagram

Selecciona una foto o video que quieras compartir como historia. Edita el contenido con una de las aplicaciones mencionadas para agregar efectos dorados. Agrega stickers o texto directamente en Instagram usando opciones de color dorado o busca GIFs dorados. Sube la historia y, si quieres, añade hashtags relacionados con la tendencia dorada para atraer más atención.

Con estos pasos, podrás crear y compartir "estados dorados" (Gold) en Instagram que reflejen la tendencia "Gold" de una manera creativa y elegante.

Gold en Instagram no es un servicio de pago. Imagen: Copilot

¿Gold en Instagram tiene algún precio?

No, Gold en Instagram no es un servicio de pago proporcionado por la plataforma. Más bien, es una tendencia visual o estética que los usuarios crean y comparten utilizando diferentes herramientas de edición para lograr un efecto dorado en sus fotos, videos, o historias.

No existe una suscripción, membresía o función específica dentro de Instagram "Gold", no existe un servicio oficial con ese nombre que tenga un costo asociado en esa red social de Meta. Instagram ofrece algunas funciones premium a través de herramientas como la promoción de publicaciones o servicios de suscripción a ciertos creadores, pero no hay una característica "Gold" con un costo asociado.

