Amazon lanza gran oferta: Samsung Galaxy Tab S9 FE+ con 24% de descuento

Para los clientes asiduos de Amazon México seguramente no será una sorpresa enterarse que actualmente cuenta con una gran oferta en un aparato electrónico que se ha vuelto muy importante en el contexto actual, tanto para los profesionistas como para los estudiantes. Sí, se trata de una tableta, pero no es cualquier tableta, es Samsung Galaxy Tab S9 FE plus.

Quien ingrese a la página de esta empresa estadounidense de comercio electrónico, se podrá dar cuenta que es una gran oportunidad para adquirir un producto muy útil a un mejor precio. En color gris actualmente se encuentra en 9 mil 599 pesos, en color lavanda o menta se encuentra en 10 mil 699 pesos, mientras que en color plata ya no está disponible.

Sigue leyendo:

El perfume Árabe que toda mujer debe tener en su tocador esta primavera

Crean robots con tejidos musculares de seres vivos

Los usuarios aseguran que es un buen equipo de trabajo y entretenimiento. Foto: Amazon

En cuanto a sus características, cuenta con una capacidad de almacenamiento de la memoria de 128 GB y el tamaño de la pantalla es de 12.4 pulgadas y su resolución máxima es 2560 x 1600 pixeles. El sistema operativo es Android. Además si cuenta con tarjeta de crédito puede adquirirla a 12 meses sin intereses a precio de $799.91 pesos. Puede hacer la entrega el mismo día si tienes Amazon Prime o dos días después, si tienes el plan básico.

Esto significa que cuenta con un descuento de 24 por ciento y además incluye una funda protectora y una S Pen con la que será más fácil firmar en línea, dibujar y hacer otros diseños. Esta tableta se acerca a la alta gama y permite realizar diversas actividades, incluso resiste al agua y al polvo.

El producto tiene muy buenos comentarios de quienes la han adquirido: "Excelente producto, me encantó lo uso para ver series, leer libros digitales y jugar videojuegos tiene buen rendimiento", "La tengo hace 2 meses. Funciona a la perfección y es la versión nacional, así que no hay temas con la garantía", "Me gustó mi compra y aún más en la oferta que la adquirí".