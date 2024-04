Proyectos de sustentabilidad y energías renovables, deben ser transexenales

México y Estados Unidos viven una etapa electoral crucial, sin embargo, los proyectos de sustentabilidad, energías limpias, gestión de residuos y tratamiento de agua deben mantenerse vigentes sin importar quienes están en el poder gubernamental, coinciden expertos al participar en Solar + Storage México y Ecomondo, que del 17 al 19 de abril se convierte en la capital de la innovación energética. El evento congrega a 150 expositores de 25 naciones y a más de 7,500 visitantes.

En el renglón de transición a energías limpias, México necesita acelerar su avance. Los ojos del mundo están puestos en el potencial del país por su ubicación geográfica, diversidad climática, pero también por su población joven y su capital humano capacitado en nuevas tecnologías. Los proyectos a favor del medio ambiente deben ser transexenales para evitar que se frenen.

“Tenemos que hacerlo mejor y tenemos que hacerlo más rápido. No debe importarnos un período de seis o cuatro años, no debe ser el criterio. Los problemas por ejemplo del agua hoy en día, no son problema de este sexenio. Si los otros gobiernos de todos los partidos hubieran invertido en infraestructura y lo hubieran iniciado y dado seguimiento, no estaríamos donde estamos (en crisis hídrica). Son inversiones multimillonarias y a largo plazo, obviamente transexenales”, comentó Bernd Rohde, director general de Italian German Exhibition Company México, en entrevista con El Heraldo de México.