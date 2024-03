¿Tienes un celular Samsung? Estos son los dispositivos que ya no se actualizarán a partir de marzo

Durante las últimas horas el nombre de Samsung ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la exitosa compañía surcoreana dio a conocer la lista de dispositivos móviles que se ya no podrán recibir actualizaciones a partir de marzo, por lo que si tienes un teléfono de esta reconocida marca en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

La lista en cuestión de Samsung está conformada por un total de cuatro modelos distintos y lo que más sorprendió a los usuarios de la compañía tecnológica surcoreana es que dichos dispositivos fueron lanzados originalmente entre el 2020 y el 2021, lo cual, resulta algo precipitado para más de uno.

Como se dijo antes, esta medida de Samsung tomó por sorpresa a más de uno de sus usuarios pues existen modelos, como el Galaxy S24 que recibió actualizaciones durante siete años gracias a los parches de seguridad, sin embargo, todo parece indicar que los nuevos modelos de la multinacional surcoreana ya no contarán con este servicio.

¿Cuáles son los celulares de Samsung que ya no recibirán actualizaciones a partir de marzo?

Tal y como ya se mencionó anteriormente, la lista de los celulares de Samsung que ya no recibirán actualizaciones a partir de marzo de 2024 está conformada por un total de cuatro modelos que fueron lanzados entre el 2020 y el 2021, los cuales son considerados de gama media y de entrada, además, en el caso del mercado mexicano, dichos dispositivos son ofertados por menos de 4 mil pesos, a continuación se detallan los modelos:

Samsung Galaxy S10 Lite (Lanzado en enero de 2020)

Samsung Galaxy Note 10 Lite (Lanzado en enero de 2020)

Samsung Galaxy A71 (Lanzado en enero de 2021)

Samsung Galaxy A02 (Lanzado en enero de 2021)

Es importante señalar que Samsung tiene disponible en su portal un apartado especial en el que se detalla cuáles son todos los modelos que todavía recibirán actualizaciones, por lo que si quieres saber si tu dispositivo todavía recibirá soporte puedes consultarlo en este enlace.

¿Qué implica que un celular ya no reciba actualizaciones?

De acuerdo con distintos portales especializados en tecnología el hecho de que un celular ya no reciba actualizaciones implica, en palabras coloquiales, que ya cumplió su ciclo de vida y aunque las compañías bien podrían crear las actualizaciones necesarias, en distintas ocasiones la capacidad de la memoria o algunas limitaciones técnicas de los dispositivos ya no permiten mantenerlos al día, por lo que prácticamente quedan obsoletos.

Cabe mencionar que, el hecho de que un celular ya no reciba actualizaciones no significa que dejará de funcionar, sino que simplemente ya no podrá mantenerse a la vanguardia tecnológica por lo que lo recomendable es adquirir un nuevo dispositivo.