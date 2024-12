¿Qué pasa si escribes Mariah Carey en Google? El buscador tiene una sorpresa navideña para ti

All I want for Christmas is you. Ahora que oficialmente inició diciembre llegó el momento perfecto para desempolvar nuestro árbol de Navidad y toda la decoración de la temporada para sorprender a nuestra familia, vecinos e invitados a las fiestas decembrinas; sin embargo, esta época del año incluye mucho más allá de lo que te hemos enlistado hasta ahora y esto todo lo tenemos claro, pues existe una larga lista de elementos que hacen del último mes de cada año algo memorable y allí se incluye la música.

Seguramente en tu cabeza ya suenan las canciones de la temporada y entre ellas no puede faltar una de las más memorables de Mariah Carey, es decir, "All I Want for Christmas Is You" un tema original que tiene remix y duetos de la cantante con otros artistas, y que una vez que llega diciembre comienza a escucharse por todos lados como un recordatorio que la Navidad está cerca y que hay que disfrutarla. Lo que probablemente no sabías es que este 2024 Google le preparó una sorpresa a sus usuarios y aquí te la revelamos.

Pues al usar el buscador de Google y escribir en él el nombre de Mariah Carey los internautas se llevan una gran sorpresa navideña y muy helada que aquí te contamos ya que la verás cada que busques a esta diva de la música. A sus 55 años, la también actriz y exnovia de Luis Miguel es homenajeada por la empresa no con un Doodle, pero sí con un una animación que aparece cuando se googlea el nombre de la intérprete de "Without You".

Al colocar el nombre de la artista estadounidense no sólo vemos en el buscador las imágenes y una explicación a detalle de quién es ella, sino también una animación de copos de nieve azules que comienzan a caer sobre toda la pantalla y con una opción para volverlos a activar una vez que dejan de caer, eso sin mencionar el botón de compartir para que alguien más disfrute de la animación.

Esto es lo que pasa al buscar el nombre de la cantante. (Foto: Google)

¿Cuántos hijos tiene Mariah Carey?

La cantante Mariah Carey tiene dos hijos, unos gemelos de nombre Monroe y Moroccan Scott; la primera de ellas es una niña de quien se eligió el nombre en honor a Marilyn Monroe y al niño cono un recuerdo de cuando Nick Cannon le propuso matrimonio a la cantante. Los pequeños nacieron el 30 de abril de 2011, es decir, que este 2024 cumplieron 11 años de edad. Aunque los primogénitos de la estrella pop se mantienen fuera del ojo mediático, es común ver algunas fotos de ellos en redes sociales.

Desde sus cuentas oficiales la cantante suele compartir algunos de los momentos y aventuras que tiene con sus hijos, Monroe y Moroccan, aunque al ser menores de edad todavía no cuentan con perfiles públicos como sí ocurre con los hijos de otras celebridades. La aparición más reciente de los gemelos fue en septiembre de 2024 cuando Mariah Carey presumió su viaje a la Muralla China junto a su familia.

Así disfrutaron de su último viaje familiar. (Foto: IG @mariahcarey)

¿Cuánto gana Mariah Carey con la canción de Navidad?

La canción de Navidad más icónica y sonada en cada año es sin duda alguna, "All I Want For Christmas is You", un exitoso tema lanzado en 1994 y que pertenece al álbum "Merry Christmas". Cabe destacar que la cantante junto a Walter Afnasieff escribieron la canción y que las regalías aumentan considerablemente cada año por las millones de reproducciones que tiene a lo largo de la época decembrina. De acuerdo con cifras de medios estadounidenses, las ganancias que la cantante tendría anualmente es de entre 2.5 y tres millones de dólares.

¿Qué canción le dedicó Luis Miguel a Mariah Carey?

Mariah Carey es una de las artistas más queridas e importantes de todo el mundo, no por nada esta Navidad es homenajeada por Google cuando ponemos su nombre en el buscador. Su talento ha sido siempre el protagonista, pero los escándalos que la han rodeado a lo largo de los años también han dado mucho de qué hablar y uno de los más recordados al menos en México es que la cantante tuvo un romance con Luis Miguel, quien incluso le dedicó una canción.

Se cuenta que el Sol de México le llegó a dedicar la canción "Amarte es un placer" a la cantante; sin embargo, él no fue el único que hizo pública su demostración de amor, ya que la propia Mariah Carey también le dedicó "Thank God I Found You" (Gracias a Dios que te encontré), una canción que surgió de la inspiración que sintió en un momento muy privado de su vida y que habla sobre la relación que tuvo con Luis Miguel.

