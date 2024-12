Cinco canciones románticas navideñas para escuchar, mientras decoras tu hogar este diciembre

La vida siempre se puede musicalizar y diciembre es el mejor ejemplo porque numerosos artistas han lanzado canciones navideñas que son acordes a las fiestas de esta temporada. Si amas estas fechas, las siguientes canciones son para ti porque son perfectas para escuchar, mientras decoras tu hogar.

Desde Frank Sinatra hasta Mariah Carey van algunas de las elecciones musicales de diciembre, ya que estos artistas han lanzado éxitos musicales navideños que año con año se escuchan en todos lados, como los supermercados, las tiendas departamentales y los restaurantes.

A estas estrellas se suman otros famosos y, a continuación, compartimos cinco canciones navideñas que sí o sí tienes que escuchar. Cada una tiene un mensaje significativo, así como un ritmo y estilo único porque de esta manera los cantantes dan muestra de su talento y ponen de manifiesto cómo es su estilo musical.

Por su voz y estilo -ya que incluso creó la floating voice (voz flotante)-, Frank Sinatra pasó a la historia y a 26 años de su muerte su legado se mantiene vivo mediante su música. Acumuló numerosos hits, incluyendo canciones de Navidad como “Have Yourself A Merry Little Christmas” cuyo mensaje es recordar la importancia de esta celebración.

Next year all our troubles will be out of sight…”

Let your heart be light

“Have yourself a merry little Christmas

Hace 30 años, en 1994, la cantante Mariah Carey lanzó una canción que es considerada un himno navideño: “All I Want for Christmas”. Desde esa fecha hasta la actualidad, la famosa interpreta esta canción que incluso ha sido parte de los soundtracks de películas, como “Realmente amor” (“Love Actually”) que se estrenó en 2003. El mensaje de la canción gira en torno al amor y el anhelo de estar con la persona amada.

“I don’t want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don’t care about the presents underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

Yeah…”