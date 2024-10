Si eres amante de Harry Potter y quedaste decepcionado por la falta de Quidditch después de jugar Hogwarts Legacy, te tengo una buena noticia, porque el juego de Harry Potter: Quidditch Champions está bastante divertido y de hecho lo puedes comprar en un paquete que contiene ambos juegos.

Si bien Quidditch Champions no tiene el mejor apartado gráfico, lo compensa bastante en su jugabilidad, que está bastante completa aunque para ello tuvieron que hacer un par de cambios significativos a las reglas del juego que se plantean en los libros, por ejemplo, hay sólo un bateador en vez de dos, atrapar la snitch sólo vale 30 puntos y no termina el juego, además de que hay un límite de tiempo para terminar los partidos si es que no llega antes un equipo a 100 puntos para ganarlo.

¿Cómo es la expriencia de Harry Potter: Quidditch Champions?

El problema del juego radica en lo que sucede fuera de los partidos Créditos: Especial

Todo esto hace que los partidos sean muy dinámicos, los controles de vuelo son geniales y cada posición está muy bien elaborada, por lo que incluso podríamos decir que es un juego deportivo bastante competitivo. El portero además de atajar dirige el ataque desde la retaguardia y otorga ventajas a sus jugadores, mientras que los cazadores se la pasan armando jugadas para anotar e intentando interceptar a los rivales.

Mi favorito es el bateador, que muy satisfactoriamente golpea a los demás, ya sea con la bludger o su propio bat y puede cambiar bastante el juego, ya sea interrumpiendo una jugada de gol, o tumbando al buscador rival para dejar libre al propio, que sólo aparece cuando está la snitch en juego y deberá mantenerse cerca en una especie de carrera de buscadores por atraparla.

El problema del juego radica en lo que sucede fuera de los partidos, hay muy poco que hacer después de ganar sus 4 torneos, el juego en línea y cooperativo es muy bueno, pero no guarda el progreso de los retos y fuera de ello se pueden personalizar a los jugadores o cambiarlos por un puñado de personajes de la serie. Todo esto con el pase de temporada, que eso sí, aplausos porque es gratis.

En resumen, Harry Potter: Quidditch Champions es un juego enfocado muy directamente en jugar los partidos de este popular deporte mágico, tiene cambios sustanciales a la reglas que hacen que el juego sea muy divertido y competitivo, que puede ser un complemento muy atinado para la robusta historia de Hogwarts Legacy.

