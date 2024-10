Si Hogwarts existiera en el mundo real, ¿cuánto costaría asistir a la escuela de magia de Harry Potter?

¿Cuántas de nosotras no hemos soñado con tomar clases en el mismísimo castillo de Hogwarts? Y es que desde que la saga de Harry Potter vio la luz, miles de potterheads alrededor del mundo hemos fantaseado con cómo sería dejar la vida muggle para sumergirnos en aprender encantamientos, dominar pociones y participar en partidas de Quidditch bajo la tutela de magos tan conocidos como Albus Dumbledore y Minerva McGonagall (levantemos nuestra varita por la querida Maggie Smith).

Soñar con ser admitida en Hogwarts es algo que sólo las y los amantes de la saga son capaces de experimentar, pero en un ejercicio de imaginación más realista es inevitable preguntarse: ¿cuánto costaría asistir a Hogwarts si realmente existiera? Pues a pesar de la magia que impregna cada rincón de la escuela, la vida estudiantil en Hogwarts, como cualquier otra, implicaría ciertos gastos que no podrían ser cubiertos con hechizos.

Aunque J.K. Rowling, la autora de "Harry Potter", declaró en su momento que la educación en Hogwarts sería "gratuita" para las y los estudiantes ya que estaría financiada por el Ministerio de Magia, pero esta beca no abarca todos los gastos asociados ya que el costo de los útiles escolares, uniformes, mascotas y varitas mágicas sigue siendo una incógnita, y varios análisis y estimaciones sugieren que, si Hogwarts existiera en el mundo real, las familias mágicas tendrían que enfrentarse a una considerable inversión financiera para poder enviar a sus hijas e hijos a estudiar magia.

¿Cuánto costaría estudiar en Hogwarts?

Resulta que esta duda ha pasado por la mente de muchas personas por lo que en el año 2011, estudiantes de la Universidad de Lehigh en Pensilvania llevaron a cabo un análisis que buscaba aproximar cuánto costaría estudiar en Hogwarts basándose en las tarifas de las escuelas privadas británicas, así como en la lista de materiales que aparece en los libros de la serie, especialmente en "Harry Potter y la piedra filosofal".

De la misma manera, aunque el mundo mágico sea distinto, las dificultades financieras de personajes como los Weasley o incluso el joven Tom Riddle, quien se convertiría en Lord Voldemort, muestran que las barreras económicas también existen en Hogwarts.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

Según su estimación, el costo anual de asistir a Hogwarts sería de aproximadamente 31,600 euros (algo así como 663,821 pesos mexicanos) y teniendo en cuenta que los estudios en esta escuela mágica duran 7 años, el total ascendería a alrededor de 221,200 euros, es decir 4,646,748 pesos mexicanos.

No obstante, este análisis solo era el comienzo de una discusión que ha ido evolucionando con el tiempo ya que en 2015, Kevin O'Keefe, un periodista británico, realizó su propia estimación y concluyó que el costo anual sería aún mayor, alrededor de 40,800 euros (857,085 pesos mexicanos), lo que elevaría el total de 7 años de estudios a la exorbitante cifra de 285,600 euros (¡5,999,599 pesos mexicanos!).

Para ponerlo en perspectiva, la Universidad de Harvard, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, tiene una matrícula anual de unos 46,000 dólares, que se traduce en aproximadamente 886,788 pesos mexicanos, lo que convierte a Hogwarts en una opción considerablemente más cara si se toman en cuenta todos los gastos.

En el mundo no mágico, las diferencias económicas pueden ser un gran obstáculo para acceder a escuelas de prestigio, y los altos costos de las universidades e internados privados en países como el Reino Unido y Estados Unidos lo reflejan claramente.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

¿Qué cubrirían estos costos al estudiar en Hogwarts?

El alto costo estimado para estudiar en Hogwarts incluye tanto la inscripción como una serie de gastos adicionales relacionados con el entrenamiento en magia. Entre estos destacan elementos como la varita mágica, cuyo precio estimado es de unos 138 euros (2,898 pesos mexicanos), el caldero para preparar pociones, que tendría un valor de alrededor de 32 euros (672 pesos mexicanos) y la túnica para el uniforme, que costaría unos 416 euros (8,738 pesos mexicanos). A esto se le añaden otros artículos obligatorios como un telescopio, que podría costar 150 euros (3,151 pesos mexicanos) y un conjunto de libros de texto cuyo costo medio sería de 446 euros (9,369 pesos mexicanos) al año.

Por su parte, los uniformes y la ropa adecuada para asistir a las clases también representarían un gasto importante para las familias ya que las túnicas de mago, los sombreros puntiagudos, los guantes protectores y los calzados especiales no serían baratos, y cambiar de talla año tras año aumentaría los costos. Además, a lo largo de los años de estudio, los estudiantes necesitarían adquirir material especializado para distintas asignaturas, como Defensa Contra las Artes Oscuras y Herbología, lo que elevaría aún más la factura final.

Otro aspecto que incrementaría los gastos en Hogwarts es la práctica de deportes, especialmente el Quidditch, el famoso deporte mágico que se juega sobre escobas voladoras. En la primera entrega de la saga, Harry Potter recibe como regalo una Nimbus 2000, una escoba de gran calidad que le permite jugar en el equipo de Gryffindor y según estimaciones, una escoba Nimbus 2000 en la vida real costaría entre cientos y miles de euros, dependiendo del modelo; por su parte, las versiones más avanzadas, como la Nimbus 2001 o la Saeta de Fuego, fácilmente superarían el costo de cualquier equipo deportivo convencional.

Según datos del Independent Schools Council, el costo medio anual de un internado privado británico ronda los 36,000 euros, lo que lo convierte en una opción fuera del alcance de muchas familias.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

A esto hay que añadir otros costos derivados de la práctica del Quidditch, como el uniforme, los guantes y las protecciones para evitar lesiones, especialmente considerando la naturaleza peligrosa del juego, que involucra quaffles, bludgers y snitchs doradas volando a gran velocidad.

De la misma forma, otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido en el análisis del costo de asistir a Hogwarts es el alojamiento y la comida. Si bien en los libros parece que las y los estudiantes no deben preocuparse por pagar estos gastos, en una situación real, el hospedaje en el castillo y las comidas diarias que se sirven en el Gran Comedor no serían gratuitas, pues a juzgar por los estándares de las internados privados británicos, la manutención podría fácilmente sumar entre 12,000 y 15,000 euros (entre 252,084 y 315,105 pesos mexicanos) adicionales al año.

También habría que considerar otros gastos más pequeños pero significativos, como los viajes en tren de ida y vuelta desde la estación de King’s Cross hasta Hogwarts, y la adquisición de mascotas como ranas, gatos y búhos, que son comunes entre las y los estudiantes y requerirían cuidados específicos, lo que también representaría un desembolso.

Aunque la historia de Harry Potter es ficticia, el debate sobre el acceso a la educación de calidad es muy real.

Fotografía: Captura de pantalla/MAX.

En 2015, poco después de la publicación de los cálculos realizados por Kevin O'Keefe, J.K. Rowling intervino en el debate a través de Twitter, afirmando categóricamente que "Hogwarts es gratis" y que el Ministerio de Magia cubre todos los gastos de matrícula. Esto sugiere que, en el mundo mágico, la educación es accesible para todos los magos y brujas, sin importar su situación económica, lo que encaja perfectamente con el carácter inclusivo de la saga de "Harry Potter". Sin embargo, Rowling no aclaró si esto incluye los costos de los suministros escolares, el equipo deportivo y otros gastos relacionados con la vida estudiantil.

Incluso si el Ministerio de Magia cubre la matrícula, es probable que las familias todavía deban hacer frente a una serie de gastos significativos. Como en el caso de las familias no mágicas, el hecho de que la educación pública sea gratuita no significa que no haya costos asociados. Las familias más humildes, como los Weasley en la historia, podrían seguir enfrentando dificultades financieras para adquirir todos los elementos necesarios para que sus hijos estudien en Hogwarts, desde uniformes hasta varitas, pasando por libros de texto y otros materiales.

