Filtran el supuesto casting de la nueva serie de "Harry Potter" y fans reaccionan molestos

Hace unos días, HBO Max confirmó que se encuentran buscando a niños de entre 9 a 11 años para que interpreten al trio de oro: Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, por lo que los fans se han mostrado muy emocionados de conocer quiénes son los actores que den vida a estos icónicos personajes en la serie.

Sin embargo, hasta el momento no han confirmado quienes serán los niños actores, pero en redes sociales se ha filtrado una lista del supuesto casting que está siendo contemplado para trabajar en esta ambiciosa producción, la cual se espera dure más de 10 años y sea la más cara con una inversión de 125 millones de dólares.

Ante esto, los fans de la saga mágica, quienes son llamados "Potterheads", se han mostrado algo decepcionados, pues esperan que no sea el oficial, ya que consideran que no son parecidos a los personajes escritos por J.K. Rowling y no superan a los actores de las películas.

El trío de oro de las películas es muy querido por los fans. (Créditos: Warner Bros)

¿Cuál es el supuesto casting de la nueva serie de Harry Potter?

De acuerdo con la supuesta lista filtrada por Hpquizmaster, el casting contemplado para la nueva serie "Harry Potter" está repleto de actores ingleses. Sin embargo, superan la edad que supuestamente HBO Max pide como requisito para poder interpretar a los protagonistas Harry, Ron y Hermione, por lo que es probable que todavía no sea oficial.

Toby Woolf - Harry Potter

Joshua Pickering – Ron Weasley

Bronte Carmichael - Hermione Granger

Lesley Manville - Minerva McGonagall

Jamie Campbell – Lord Voldemort

Kristian Nairn – Rubeus Hagrid

Peter Capaldi - Albus Dumbledore

Edward Bluemel – Severus Snape

Toby Woolf sería Harry Potter. (Créditos: TikTok /

hpquizmaster)

Fans reacciona molestos al supuesto casting de la serie de "Harry Potter"

Ante esta situación, los seguidores de la saga esperan que HBO Max sea muy cuidadoso al momento de elegir a los nuevos actores, ya que esperan que estos sean muy parecidos a los del libro, incluso más que los de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe.

"No me convence nadie de ese casting", "Ron no puede ser un actor rubio, él es pelirrojo", "No me convencen los actores de Snape ni Dumbledore", "Ay no, espero que no sea oficial o lloraré", "No creo que alguno de ellos quede bien, será un fracaso total" y "Nosotros no queríamos una serie, hubiera sido mejor una nueva historia", fueron algunas de las reacciones de los Potterheads.

Daniel Radcliffe dio vida al Harry de las películas.(Créditos: Warner Bros)

Aunque HBO Max no ha confirmado aún el reparto de la serie nueva basada en los libros de "Harry Potter", se espera que muy pronto anuncien a los actores, ya que en su último comunicado anunciaron que las grabaciones empezarán el próximo año, pues planea estrenarse para finales del 2026 o principios del 2027.

