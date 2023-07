Paso a paso para crear tu perfil de Threads sin vincularla con tu cuenta de Instagram

El auge de Threads está invitando a los internautas a formar parte de su "universo digital", pero muchos de los usuarios se mantienen hostiles a la "migración" a esta plataforma debido a que el perfil a crear está vinculado (forzosamente) a tu cuenta personal de Instagram. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay una forma, que aunque es un poco más elaborada, nos dará la libertad de abrir un perfil a parte sin necesidad de exponer nuestra sesión principal de Meta.

Lo primero es instalar la aplicación con el proveedor oficial de tu sistema operativo. App Store en caso de iOS, Google Play Store en caso de Android.

¿Cómo abrir mi cuenta de Threads sin usar mi perfil de Instagram?

Esta red social de microblogging llegó para opacar a Twitter tras las últimas modificaciones que el magnate Elon Musk implementó en su plataforma. Muchos internautas y medios de comunicación ya habían previsto que Mark Zuckerberg sacaría su reemplazo para coronarse como "el único" multiverso digital de comunicación. Sin embargo, nadie esperaba que Instagram tomara "la batuta" y se dispusiera a crear "una trampa" para "matar varios pájaros de un tiro". Es sencillo, la creación de esta plataforma a través de la sesión de Instagram nos obligará a mantener el perfil abierto. Asimismo, con la opción que El Heraldo Digital te trae el día de hoy, aumentará sus usuarios en la aplicación principal. De una u otra forma, Meta gana en todas las posibilidades.

Deberemos crear otra cuenta de Instagram para no afectar nuestro perfil principal.

Abramos Threads con otra cuenta de Instagram

La respuesta más corta y segura que nos mantendrá "a salvo" de "todo mal" en la red, es crear otra cuenta de Instagram con otro correo electrónico y sin vincular nuestro número de teléfono. Para ello debemos de salir de nuestra cuenta principal, e ingresar datos similares pero no parecidos a nuestro perfil. Es decir, podemos replicar nombre, fecha de nacimiento e incluso contraseña, pero el correo que utilizaremos será uno a parte. Al momento de la verificación de cuenta, nuevamente pondremos nuestro mail y evitaremos a toda costa enlazarlo con nuestro número de contacto.

El paso es sumamente sencillo, y lo primordial es NO VINCULAR ABSOLUTAMENTE NADA de información de nuestra cuenta anterior con esta nueva.

Una vez pasada esta parte, no es necesario seguir a nadie y debemos evitar a toda costa sincronizar nuestros contactos del teléfono con los de este perfil. Lo mismo va para Facebook. Sabemos que Meta insistirá en vincular todas nuestras cuentas porque la realidad es que desea que una sola sesión funja para todo este universo digital. Y sí, es una manera sencilla y práctica de verificar que nosotros somos los únicos que podremos usar el usuario, nombre e información personal de dicho perfil. Pero lo que evitaremos con esto es que, en caso de que no nos guste Threads, tengamos la libertad de eliminar permanentemente la cuenta sin arriesgarnos a perder nuestra información de Instagram.

Una vez concluida esta parte podemos decirle "hola" a Threads sin necesidad de poner en "peligro" nuestro perfil de Instagram.

¿Qué ventajas y desventajas tiene abrir Threads con otra cuenta de Instagram?

El proceso para abrir otra cuenta de Instagram es muy sencillo, puesto que la mayoría de los internautas tiene correos alternativos (en nuestro caso de trabajo) que podemos usar para "probar" si la red social es de nuestro interés o nos regresamos al "viejo y confiable Twitter". La pelea de las plataformas comienza con gran empuje, puesto que aunque hubo "clones" que querían replicar la fórmula de la red de Elon Musk, la realidad es que Mastodon y Hive Social que tenían buen empuje, no se comparan con toda la presencia que Meta puede tener a través de Instagram.

Nos aparecerá la opción de hacer privado o público nuestro perfil. El algoritmo nos mostrará (de primera instancia) lo más viral en el país y así podremos llenar de a poco la cuenta.

Además, varios medios de comunicación, artistas, figuras de la política, deportistas y todo tipo de famosos ya han abierto su cuenta tras el "engaño" de Meta. Si les gustó o no, eso queda en segundo plano, puesto que ahora no podrán eliminar el perfil sin perjudicar su principal de Instagram. Esto mantiene en disgusto a los usuarios, pues creen que debería servir tal cual no hacen Facebook y WhatsApp a parte. Sin embargo debemos de recordar que la cabeza de este proyecto es la propia aplicación de fotos e historias temporales. Para asegurarse de que sus internautas "migren" a esta nueva aplicación es a través de este "truco".

Aunque es un proceso más largo, solo nos toma un máximo de cinco minutos.

Y es que esto le facilita enormemente el trabajo a los centennials que ya se están apoderando de esta plataforma tal cual pasó en TikTok. De hecho una de las razones por las que no tiene un servidor para escritorio es porque está destinado a un público más joven que use al 100 por ciento las aplicaciones móviles.

Ventajas: Podrás eliminar tu cuenta sin afectar tu perfil de Instagram. Entrarás en "modo ninja" a la red social.

Desventajas: No se sincronizarán tus contactos. El perfil deberá llenarse desde cero.



Se pensó para un público más joven puesto que solo tiene una versión para móviles.

¿Cómo funciona Threads?

El "hermano de Instagram" es una copia de otras redes de microblogging. Nos permite crear publicaciones con texto, imágenes o videos. El límite es de 500 caracteres, podemos crear "hilos" (tal cual describe su nombre), compartir las "citas" escritas, comentarlas, darle "me gusta", pero con limitaciones muy marcadas a lo que estamos acostumbrados en Twitter. Para empezar no tendremos la sección de "tendencias". Todo aparece en un solo muro de noticias.

Asimismo, una "ventaja-desventaja" es que nos permite una mejor interacción entre Instagram, como lo hemos visto con Facebook y WhatsApp. Las publicaciones de en una red social se verá inmediatamente reflejada (si así lo deseas) en el resto del universo digital de Meta. Aún no tiene muy bien establecido el algoritmo, así que poco a poco se detectará "tu gusto" y la aplicación te mostrará temas de interés que demuestres durante tu navegación dentro de la aplicación.

Meta va por la corona en el Fediverso al ofrecer sus plataformas gratuitas en todo el mundo.

Por último y no menos importante, sabemos que Twitter tiene la ideología de "libre expresión" en su plataforma. Podemos encontrar desde "contenido picante" hasta opiniones polémicas que no se verán censuradas a menos de que se trate de un contenido extremo. Caso que a Meta sí le genera "pavor" entre sus internautas y ante una mala palabra, una imagen "subida de tono" entre otras cosas que nos comparten en su política de privacidad... nos pone en peligro la cuenta. La duda general aquí es, "¿si me suspenden Threads quedo fuera de Instagram también?"

Al ser un servicio de Instagram, donde se intenta fomentar "un ambiente positivo, inclusivo y seguro", tal como estipulan en sus Condiciones de uso, la respuesta es SÍ. Meta aclara en este apartado que pueden eliminar contenido e inhabilitar la cuenta o cancelarla definitivamente en caso de que se violen sus normas comunitarias. Así que, de primera instancia, no podemos hacer las mismas actividades que la libertad en Twitter sí permite.

La aplicación se encuentra disponible tanto para iOS como para Android en todo México.

