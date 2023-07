Twitter: 5 cosas que podías hacer en la red social de Elon Musk y ahora no

La amenaza más grande hasta el momento para Twitter, ha llegado con el nombre de Threads y esto está poniendo en aprietos a Elon Musk, pues desde que se convirtió en el propietario de la red social del pajarito azul, ha implementado una serie de cambios en la plataforma que han generado reacciones negativas, incluso muchos tuiteros dejaron de usarla.

Fue a finales del 2022 cuando adquirió la compañía y desde el primer momento comenzó con los cambios, las nuevas normas han sido tantas que Twitter ya se puede clasificar en dos versiones: antes de Elon Musk y después de Elon Musk, pues actualmente hay una serie de herramientas que ya no funcionan o simplemente se modificaron.

Una serie de cambios se realizaron en tan solo unos meses | Foto: Pixabay

¿Qué cosas ya no se puede hacer en Twitter?

Ya se puede elaborar una lista con las acciones que ya no se permiten en Twitter, pues las nuevas medidas para la red social comenzaron en el preciso momento en que el dueño de Tesla y Space X se convirtió en el CEO. Esto propició que muchos usuarios abandonaran la red, ya que se han visto limitados en su interacción.

Para leer tuits es indispensable iniciar sesión

Anteriormente era posible leer tuis y explorar cuentas sin necesidad de iniciar sesión, ya que solo con acceder al enlace de una publicación se podía ver el contenido, pero ahora ya no se puede visualizar si no se inicia sesión antes; aunque se siga el link de algún tuit, no será posible.

Ya no es posible leer tuits de forma ilimitada

Hace apenas unos días era posible ver miles de tuits en un día, pero sin duda este cambios es uno de los que más desató controversia en Twitter, pues ahora se estableció un límite para la cantidad de tuis que los usuarios pueden leer en un día, sin embargo, este número depende del tipo de cuenta: 6 mil mensajes por día para los perfiles verificados, 600 para los no verificados y 300 para nuevos usuarios no verificados.

Los usuarios de Twitter se han visto obligados a abandonar la aplicación | Foto: Pixabay

No es posible controlar el contenido que el usuario quiere ver

Twitter se unió a la famosa dinámica del algoritmo, es decir en el inicio de la red social aparecerá contenido basado en lo que regularmente ve el usuario, pero en la versión anterior el internauta podía seleccionar las publicaciones que deseaba leer y actualmente, la plataforma agregó dos pestañas en su página de inicio: Para ti con "tuits recomendados" y Siguiendo con "tuits de cuentas que sigues".

Cualquier usuario puede verificar una cuenta

Hace unos meses, las nuevas políticas de la red social hicieron que muchos usuarios perdieran la palomita azul que los autenticaba como cuentas oficiales por lo que ahora se debe pagar una cuota en caso de querer recuperarla y mantenerla. Esto ha afectado a la veracidad de los perfiles, pues ahora, con la herramienta 'Twitter Blue', cualquier usuario puede verificar su cuenta si paga el monto establecido.

Esta medida afectó de manera significativa e incluso causó preocupación, de modo que es fácil para los intrusos robar identidades e incluso hay un grave riesgo de que malhechores se hagan pasar por instituciones, marcas, empresas y personalidades famosas del ámbito político, espectáculo y cultural.

Una de las modificaciones que causó enojo entre internautas es que ahora tiene costo | Foto: Pixabay

El uso de toda la plataforma era gratuito

Entre las nuevas reformas que ha causado una nueva experiencia a los cibernautas de la red social se encuentran los costos, y es que hace algunos meses era posible usar todas las herramientas y funciones Twitter de manera gratuita, pero esto ya no es posible. Con el servicio premium 'Twitter Blue', los tuiteros pueden acceder a otras funciones que las demás personas no.

El costo de la suscripción a 'Twitter Blue' varía dependiendo el sistema operativo, así como el período de tiempo en que se contrate. Los precios van desde 145 hasta dos mil 100 pesos mexicanos, de acuerdo con información del Centro de ayuda de la red social.

Los usuarios que contraten esta suscripción de pago podrán:

Editar tuits

Tener menos anuncios en sus cronologías

Publicar tuits más largos

Pueden crear carpetas de elementos guardados, así como Íconos de la app personalizados

Pueden agregar un NFT como foto de perfil

Tienen navegación personalizada, artículos destacados, modo lectura para los hilos,

Es posible deshacer tuits, tener una posición prioritaria en las conversaciones y en la búsqueda

Pueden compartir videos más largos de hasta 60 minutos y de un tamaño máximo de 2 GB

Autenticación en dos fases por SMS

SIGUE LEYENDO

Threads: los mejores memes que dejó la red social de Meta que está desterrando a Twitter