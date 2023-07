Sonic Origins Plus: Análisis y reseña de la mejor colección de los videojuegos de Sonic para Sega

Sonic The Hedgehog es uno de los personajes más reconocidos en el mundo de los videojuegos, de hecho, nadie creería que a los inicios de este querido personaje encarnó una batalla con Mario, de Nintendo. Pero si no has tenido oportunidad de adentrarte en la historia de este erizo azul, te compartimos nuestro análisis y reseña de Sonic Origins Plus.

Esta nueva colección de Sonic sale en su 30 aniversario y vaya que lo hacen de una espectacular manera para celebrar la historia del erizo azul. Sonic Origins Plus te brindará muchas horas de diversión, así que, si eres fan de los títulos de plataformas, necesitas tener este videojuego en tu colección.

Sonic Origins Plus cuenta con 16 títulos del erizo azul y es para conmemorar el 30 aniversario del personaje. Foto: Especial

¿Qué contiene Sonic Origins Plus?

Antes de empezar con el análisis, es necesario que sepas cuáles son los títulos que contiene Sonic Origins Plus. Esta recopilación añade un montón de contenido nuevo y emocionante, incluyendo 12 títulos de Game Gear y, por primera vez, Amy Rose como personaje jugable en Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD.

Por si fuera poco, Sonic Origins Plus también nos ofrece más del equidna rojo favorito de todos, añadiendo la posibilidad de jugar como Knuckles en Sonic CD, con nuevas rutas de niveles diseñadas para sus habilidades únicas.

De igual forma, incluye todos los contenidos adicionales de Sonic Origins lanzados anteriormente, como el Classic Music Pack y el Premium Fun Pack. Con más contenido que nunca y una nueva versión física premium, Sonic Origins Plus es la forma definitiva de jugar a 16 juegos clásicos de Sonic en una colección atemporal.

Los títulos de Game Gear están emulados y se pueden jugar en el museo e incluyen: Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic Labyrinth, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog (8 bits), Sonic the Hedgehog 2 (8 bits), Sonic Triple Trouble, Tails Adventure y Tails' Skypatrol.

Vale la pena para la colección

Ya seas fanático o no de Sonic The Hedgehog, considero que esta recopilación debe estar en tu colección, porque además de ser un pedazo de la historia de los videojuegos, es imposible negar que el erizo azul es uno de los más queridos del mundo y sus títulos representan un reto.

Quizá si eres nuevo en este tipo de títulos te sentirás un poco frustrado, porque no hay "check points", así que si se te acaban las vidas tienes que empezar de nuevo.

Los gráficos de los títulos de Sonic fueron remasterizados, por lo que se ven mucho mejor que antes. Foto: Especial

Sin embargo, no te asustes, porque en Sonic Origins Plus los cuatro juegos principales tienen el "Modo aniversario", el cual te da vidas ilimitadas, si te cansaste o no lograste pasar el nivel, lo puedes pausar y retomar en donde te quedaste.

A pesar de que hay títulos con 30 años de antigüedad, el trabajo de remasterización es espectacular, por lo que los gráficos se ven bastante bien y coloridos.

Análisis y conclusión de Sonic Origins Plus

Si eres alguien que ha jugado gran parte de los títulos de Sonic The Hedgehog, te aseguramos que no te sentirás decepcionado, aunque tal vez llegues a extrañar los controles y los aspectos que del modo aniversario que le quitan lo complicado, pero tiene muchas cosas que puedes explorar, desde los museos hasta repetir algunos desafíos que sí te sacarán canas verdes.

Además, se podrá jugar con Amy, uno de los personajes más queridos. Foto: Especial

Ahora que si eres de las nuevas generaciones y nunca habías probado algo de Sonic, bueno, esta colección de Sega tiene todo lo que necesitas para entender la historia del erizo azul, además de que podrás disfrutar verdaderos retos y muchas, pero muchas, horas de diversión.

La venta de este título es que tiene versiones físicas de colección formidables y que saldrán un poco costosas, pero que valen la pena por si eres fanático. Sonic Origins Plus está disponible para Xbox, Playstation y Nintendo Switch.

