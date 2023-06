Darren Barnet revela los secretos detrás de Immortals of Aveum, el nuevo videojuego de Electronic Arts | ENTREVISTA

En El Heraldo de México entrevistamos de en exclusiva a Darren Barnet, actor del nuevo videojuego de Electronic Arts, Immortals of Aveum.

Nos comentó que de joven jugaba videojuegos pero que ahora le falta tiempo para poder jugarlos ya que cuando se interesa por alguno en particular puede pasar una semana entera jugando sin parar, a lo cual agregó que podría jugar una semana entera Immortals of Aveum.

Electronic Arts es el desarrollador del nuevo videojuego Immortals of Aveum. Foto: Especial

¿Cómo es ser actor de videojuegos?

Para él, ser actor en este videojuego es un honor, es emocionante y nos confesó que el proceso de hacerlo fue muy divertido y a pesar de que aún no lo juega, está muy emocionado de poder hacerlo, aunque aún no sabe qué se sentirá jugar con él mismo. Entre risas nos dijo que parte de él siente como si fuera a haber un muñeco vudú suyo al que mucha gente estará controlando.

Le preguntamos que qué opina de verse como un personaje con el que los gamers pueden jugar, ya que es muy diferente a actuar en una película o serie donde lo que se grabó es lo que es, aquí los jugadores deciden “qué hacer con él”.

Los gráficos del juego lucen impresionantes. Foto: Especial

De nuevo, Darren con una gran sonrisa dice que espera que la gente sea buena y que triunfe, y que los que estén enojados no usen su personaje como terapia.

Para él, siempre ha sido muy importante improvisar, estar en el punto y pensar rápido en el momento, y en este juego pudo hacer esto ya que el equipo creativo estaba muy abierto a sus ideas y a incluir líneas que él sentía que faltaban. "La habilidad de pensar a mi manera y conocer al personaje a mi tiempo me ayudó a traer más cosas a las grabaciones.” comentó.

Tuvimos oportunidad de hablar con el actor Darren Barnet. Foto: Especial

Un proceso largo, pero relajo

Actuar para una serie o película, y hacerlo para un videojuego, son cosas completamente diferentes, “...mucho fue dejado a la imaginación porque ni estás en set, ni tienes vestuario ni haces al personaje en tiempo real, pero es menos presión porque en tele o cine tienes un montón de gente haciendo sus cosas y se necesita a todos y estás a merced del tiempo de los demás. El videojuego fue muy relajado porque no me tenían que peinar y maquillar, llegaba a trabajar y solo me concentraba en la historia, lo que fue muy placentero.”

El proceso de grabaciones comenzó con motion capture, pero como comenzaron antes de que comenzaran la pandemia, parte del estudio fue grabado con una cámara en el casco, pero la pandemia también hizo que él pudiera grabar muchas cosas desde el otro lado del mundo creando su propio estudio de audio y grabando algunas cosas desde su clóset sin mucho espacio al rededor.

Así es como luce la imagen de Darren Barnet en el juego de EA. Foto: Especial

“Motion capture es como hacer teatro porque haces coreografías y líneas actuando bien, no puedes cortar, si te toca una escena de 5 minutos, son 5 minutos sin cortes y tiene que ser perfecto, pero no lo hicimos mucho. Que no me molesta, aunque es divertido. Pero por otra parte fue un sueño, llegas, te pones la cámara en la cabeza y empiezas.”

El juego estará disponible para Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 20 de julio de 2023.

SIGUE LEYENDO

REVIEW | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hace que Breath of the Wild se vea como un demo

Redfall, el videojuego de Arkane y Bethesda que te permite acabar con hordas de vampiros | ANÁLISIS