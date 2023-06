¿Cómo elegir un buen celular? Tips y características para elegir el mejor dispositivo de 2023

Actualmente hay demasiadas ofertas de teléfonos que se venden al público, por lo cual existen diferentes opciones que una persona puede elegir, el problema es que con tantos equipos puede ser difícil escoger el que mejor se adapte a las necesidades de cada persona. Los celulares incluyen la información necesaria para que el usuario conozca su desempeño, pero en ocasiones es difícil entender las especificaciones, por lo cual aunque se indiquen sus cualidades, el significado no es claro, y puede ser confuso.

Aunque se manejen términos con los que la mayoría de las personas no se relaciona, existen características que son de ayuda, y a partir de ellos servirá como una guía para saber qué decisión tomar. Una vez que se conocen cuales son las principales cualidades del equipo será suficiente para el usuario saber qué modelo adquirir.

Hay celulares gama baja con excelentes características, y más económicos. Foto: Especial

Tips para elegir el mejor celular

Presupuesto: Antes de saber qué celular comprar debes considerar cuál es tu presupuesto, ya que de esto dependerá si optas por un modelo de gama media/baja o alta. Recuerda que no siempre el teléfono más caro es el mejor, hay muchas opciones de equipos de gama baja que son excelentes opciones, y ahorrarás más del presupuesto que tenías contemplado.

Hacer una compra cara de un teléfono, puede ser una buena inversión a futuro. Foto: Especial

Para qué lo quieres: Si eres una persona que ocupa el celular como su principal herramienta de trabajo, estudio, o para pasar horas jugando, lo recomendable es considerar un teléfono con un buen procesador. Regularmente estos pueden ser un poco más caros, pero también hay algunos que son accesibles para todos los bolsillos. Si solo lo usas para lo básico como mandar mensajes de texto, hacer llamadas, y usar redes sociales, no tienes que preocuparte por el procesador más moderno.

Si pasas demasiado tiempo en tu celular, adquiere uno con el mejor procesador. Foto: Especial

No te dejes llevar por la publicidad: En televisión, por internet y hasta en la calle hay una cuantiosa publicidad sobre teléfonos, donde los ponen como la mejor opción, pero no siempre es así. Hay equipos que a primera vista pueden parecer buenos, pero en desempeño no lo son, por eso asegúrate de tener claro para que lo necesitas, y cómo se adecua a ti. Analiza si comprarte el celular más caro realmente es opcional para ti.

Escucha este podcast donde podrás conocer más sobre los dispositivos móviles, y como sacarles el mejor provecho, porque aunque creas que tu teléfono solo sirve para llamar, o tomar fotos, hay muchas funciones cosas que aún no conoces de él. Escúchalo completo aquí.

Características de un buen celular

Procesador: Como se mencionó anteriormente, depende que tanto uso le darás a tu teléfono, si es para jugar, el trabajo o solo para llamadas y mensajes. Si quieres irte a la segura y que el equipo no falle cuando lo uses, opta por uno de estos procesadores: Exynos, Chip A15 Bionic, o Snapdragon. Son uno de los mejores y los dos primeros son usados por las grandes empresas de celulares como Samsung y Apple.

Un buen procesador asegura que el teléfono funcione perfectamente. Foto: Especial

Batería: Es fundamental contar con una buena batería, sobre todo si eres una persona que pasa mucho tiempo fuera de casa, debes buscar un equipo que te permita usarlo sin problema, y con la seguridad que no tendrás que buscar un enchufe para conectarlo a mitad de día. Lo recomendado es una pila de 5000mAh, ya que son las más potentes del mercado. Otro aspecto importante a considerar es que incluya carga rápida, ya que no tendrás que esperar horas a que cargue por completo.

Hay pilas que pueden durar hasta dos días. Foto: Especial

Memoria RAM: Cuanto más capacidad tenga la Memoria RAM, te permitirá tener más aplicaciones abiertas, esto quiere decir que si usas Tik Tok, Instagram, WhatsApp, Facebook, o juegos al mismo tiempo, el celular va a funcionar bien, y no se pondrá lento, o se cerrarán aplicaciones inesperadamente. Las mejores memorias van desde los 12 GB, hasta los 18 GB, así que tómalo en cuenta, y fijate si el teléfono que vas a comprar incluye este espacio.

Almacenamiento: Si estás pensando en tener varias fotos, vídeos, archivos y audios, hay equipos que tienen capacidad de hasta 256GB, incluso algunos dispositivos pueden expandir su capacidad de almacenamiento, lo que será mejor para personas que guardan documentos importantes.

La memoria del equipo es importante, porque en ella se almacenan datos importantes. Foto: Especial

Ahora que conoces que características debe tener un teléfono, es momento de buscar el que mejor se adapte a ti, y recuerda que el celular perfecto no existe, pero sí puedes tener uno con las mejores especificaciones. Conoce precios, marcas y funciones que sabes te ayudarán a realizar la mejor compra.

MMG