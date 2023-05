Cómo elegir el mejor procesador para tu celular

¿Te has preguntado qué características debe tener un procesador? es una pregunta que muchas personas se hacen a la hora de elegir un celular, ¿pero qué es y para qué sirve? Aquí te explicamos lo básico que debes de conocer acerca de un procesador

¿Qué es el procesador de un celular?

La función del procesador es que tu teléfono funcione óptimamente, que te permita usarlo sin problemas, que puede ir desde lo más básico que es abrir una aplicación, tomar fotos, y sobre todo que sirva para acompañarte en todas las tareas de tu día a día. En resumen ayuda a que el teléfono se desempeñe de manera correcta, soporte todas las aplicaciones, y tenga una buena pila.

Lo más importante

Verifica que cumpla dos cosas importantes:

No se caliente

Buena batería

Si el procesador cumple estos requisitos quiere decir que hiciste una buena compra, pues al no calentarse no tendrás inconvenientes para usarlo, ya que usualmente al tener este defecto, las aplicaciones suelen trabarse o cerrarse inesperadamente. Al cumplir con un buen rendimiento de batería también garantiza que el equipo va a durar más tiempo, y no tendrás que preocuparte por adquirir otro.

¿Quieres saber más sobre los procesadores y conocer a detalle para qué sirven? Escucha el podcast CapacítaME by realme, donde Alexander Rojas de mediatek explica de una manera muy sencilla cómo funcionan, y qué otras características debes tomar en cuenta para adquirir tu próximo celular. Dale clic al episodio.

Un procesador que se adapte a tus necesidades

En temas de procesadores hay para todos, y uno de los mejores son los que se adecuan para los gamers, porque garantiza que en el momento de jugar algún videojuego como Call of duty, que suele ser muy pesado para un celular, no se va a trabar, o calentar.

Si no eres gamer, y no estás interesado en tener un procesador que soporte tanto porque lo quieres para uso moderado, fíjate que sea de 8 núcleos, esto es muy importante. Actualmente la mayoría de los teléfonos lo tienen, pero la diferencia está en la tecnología con la que se fabrica.

Por ejemplo un celular como el C55 de Realme cuenta con la más alta fabricación de tecnología en sus procesadores, por lo cual es perfecto para los que pasan horas jugando en el celular, como para los que solo quieren usar WhatsApp, Facebook o Instagram.

El C55 tiene mayor rendimiento en batería, así que no tendrás que preocuparte por quedarte sin pila, y podrás ocuparlo para jugar, trabajar, escuchar música , ver videos y todo lo que se te ocurra. Así que si estás buscando un teléfono a buen precio, que cuente con un buen procesador, y se adapte a tus necesidades, el C55 de Realme puede ser una buena opción.

MMG