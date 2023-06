Aplica estos tips para proteger tu celular de las altas temperaturas

Aunque los efectos de la tercera ola de calor bajarán en el centro del país, las altas temperaturas seguirán sintiéndose en distintas ciudades, sobre todo al norte de la República. Además, con la llegada del verano, el calor permanecerá con nosotros durante un buen periodo de tiempo.

Por esta razón, proteger tus aparatos del sobrecalentamiento, en especial tu celular, es clave para que siga funcionando de buena manera y evitar así que se estropee definitivamente y te quedes incomunicado.

Casi todos los celulares tienen una temperatura crítica en la que su funcionamiento puede verse comprometido. Mientras que para los iPhone, en general, está establecida en los 45 grados, en los teléfonos Android pueden fluctuar entre los 35 y los 45 grados.

Un sobrecalentamiento del móvil puede hacer que algunas aplicaciones funcionen de forma lenta o inadecuada, que el aparato se apague sin razón y, en casos poco frecuentes, que deje de funcionar definitivamente.

La temperatura en los celulares se puede contemplar en dos fases: una externa, que es mucho más sencilla de identificar y suele elevarse por la exposición del aparato directamente al sol, y otra de los componentes internos, la cual puede elevarse por el uso intensivo de juegos o por permanecer viendo videos durante mucho tiempo.

El sobrecalentamiento del celular puede hacer que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Foto: Especial

¿Cómo cuidar tu celular del calor?

Evitar que tu celular llegue a su temperatura crítica es relativamente sencillo, aplicando técnicas fáciles. La primera de ella, es usarlo lo estrictamente necesario y, si te encuentras en la calle, hacerlo preferiblemente a la sombra.

Bajar el brillo de la pantalla si te encuentras en la calle, ver menos videos y correr menos videojuegos que necesiten la memoria interna del aparato, además de tener la menor cantidad de aplicaciones abiertas al mismo tiempo, también ayudan a que tu celular no se sobrecaliente.

No usar tu celular mientras lo estás cargando, además de no dejarlo en lugares donde reciban directamente los rayos del sol, además de retirar fundas y otro tipo de protectores, son otras buenas prácticas para cuidar más este tipo de aparatos.

Si se llega a calentar, no entres en pánico: lo mejor que puedes hacer es apagarlo y dejarlo descansar un poco, para que retome su temperatura idónea. Algunos celulares muestran alertas cuando están cerca de llegar a su límite, pero otros no, así que si se ralentizan algunas aplicaciones o no se abren adecuadamente, solo dale un poco de descanso.

