¿Ya no puedes actualizar WhatsApp? Te traemos la solución para Android

Aunque WhatsApp es la aplicación más usada en el mundo, las actualizaciones que le lleguen día con día son un arma de doble filo. Esto debido a que el software de la plataforma no le puede seguir el paso al sistema operativo obsoleto. Por ende, en algún punto el equipo móvil dejará de poder actualizarse junto con la app. La solución más óptima no será adquirir un celular más novedoso y moderno, sino configurarlo para que nos rinda hasta el final. Para iniciar esta osadía, primero debemos corroborar el anuncio que ha todo dispositivo le llega cuando no podrá bajar la última versión y deja de ser compatible. Eso sí, todo "truco" tiene sus riesgos, así que te advertimos para que tomes tus precauciones.

FOTO: Pixabay

¿Cómo sé si mi dispositivo móvil sigue siendo compatible con WhatsApp?

Una vez que se nos muestra el aviso, confirmamos que nuestro equipo ya no podrá usar la última versión de la app. Esto implica que los problemas de seguridad y privacidad puedan llegar a comenzar. Sin embargo, hay dispositivos que no advierten esto y para corroborarlo solo debemos ingresar a la página web de WhatsApp. Existe un apartado en el sitio oficial en el que hablan de la compatibilidad con los Android. Nos detallan que en este sistema operativo las versiones 4.1 y posteriores, son las vigentes, por lo que el margen de equipos es muy amplio. La media se sitúa entre 8 y 10 años.

La solución: una APK descargada fuera de Google Play

Regularmente ningún medio de nicho o especializado te recomendará instalar aplicaciones de terceros fuera de la Google Play, pero si tu celular se unió a las filas de los desactualizados, será la primera opción que tengamos. Descargar una APK de un repositorio externo nos dará la posibilidad de seguir con la app. Aunque, te advertimos, no siempre son efectivas pero probarlas no nos cuesta nada. Estos son los enlaces que Xataka nos comparte. Los especializados en la tecnología nos mencionaron que podemos iniciar el proceso de "prueba y error" hasta que uno nos sirva.

FOTO: Pixabay

Para poder instalarla una deberás:

Activar el permiso de instalación de apps de origen desconocido. Descargarlo, abrirlo y proceder a su instalación.

La desventaja con esto es que tu dispositivo móvil te pedirá instalar apps desconocidas. Aunque en esencia sean WhatsApp, Android la determina por default como "desconocidas" pues son descargadas fuera de Google Play. Este permiso suele estar en los ajustes de aplicaciones, aunque también se puede llegar a encontrar dentro de las opciones de desarrollador.

WhatsApp Plus y otros MODs

Ningún medio especializado de tecnología recomendaría a los usuarios instalar versiones modificadas de la aplicación de mensajería instantánea debido a que suelen cargar bastantes peligros. Y es que este tipo de softwares pueden traer virus en su interior y su uso no está permitido por WhatsApp, así que corremos el riesgo de que nos baneen la cuenta, o sea que nos prohiban usarla. Solo te recomendamos asumir los riesgos que esto implica, ya que un dispositivo fuera del soporte de la plataforma está expuesto a miles de ciberestafas. Para iniciar el proceso —que es idéntico al anterior— esta es la lista de los respectivos APKs recomendados por Xataka:

GBWhatsApp Soula WhatsApp WhatsApp Plus WhatsApp Red YOWhatsApp

FOTO: iStock

En casos extremos: cambiar la ROM al móvil

Se supone que esta es la solución más radical, puesto que cambiar la ROM solo para usar WhatsApp es muy tedioso. Sin embargo, la alternativa sigue siendo válida. La advertencia de riesgos aquí van con respecto al funcionamiento del móvil. Y lo que pasa es que instalar una ROM en una versión de Android en la que WhatsApp —basada en la versión más antigua posible— nos permite tener un balance, pues se usa menos el funcionamiento del equipo. Eso sí, no recomendamos esta a menos que sea un caso extremo.

FOTO: iStock

Y es que la idea pasa por instalar una ROM de una versión de Android que WhatsApp sí sea compatible. Debido a que tu móvil, en teoría, no debería ser compatible con versiones más avanzadas de Android, lo recomendable es que optes por una ROM basada en la versión más antigua posible dentro de que sea compatible con WhatsApp. En este caso, debería ser una basada en Android 4.1 y así garantizas también que el rendimiento de tu terminal sea bueno. Estas son las otras ventajas de las ROM:

Actualiza el móvil extraoficialmente:

Se tienen novedades de móviles similares:

Adiós, bloatware, o sea aplicaciones y servicios preinstalados. Algunas ROM se centran en eliminar todo lo extra, teniendo como resultado un móvil más ágil.

Experiencia de stock.

Más opciones de personalización y más funciones avanzadas que no estaban en el firmware original.

Mayor privacidad.

FOTO: iStock

