3 celulares de gama media que puedes comprar por menos de 8 mil pesos

A lo largo y ancho del planeta, existen millones de personas con al menos un teléfono celular. Éste gadget es considerado como "necesario" con fines de comunicación, aunque también sirve como medio de recreación y hasta para realizar actividades de tipo laboral por su poder similar a una computadora. Hasta agosto del año pasado se calculó que, al menos, 5 mil 500 millones de personas tendrán un smartphone de acuerdo con Marketing 4 Ecommerce.

La demanda ha provocado que las grandes empresas tengan que lanzar diferentes dispositivos para todo tipo de necesidades de las personas, es decir, dividió su mercado en tres gamas: baja, media y alta, con diferentes precios que van directamente relacionados con las capacidades de los aparatos. En este caso, mencionaremos 3 modelos con un costo de hasta 8 mil pesos.

Dentro de la gama media hay tres modelos, de entre otros más, que pueden tomarse en cuenta: Galaxy M53 5G (Samsung), G60 (Motorola) y el Redmi Note 11 Pro (Xiaomi). Los diseños no tienen la calidad de la gama alta, pues los materiales no son premium, pero esto no quiere decir que no sean enteramente funcionales. En este caso, su poder no le pide mucho a sus hermanos mayores, aunque sí podrían verse limitados en cuestión de desempeño.

¿Cuáles son las características y costos de los celulares?

A continuación te mostraremos 3 modelos, de entre muchos que existen en el mercado. Todos tienen un buen desempeño en los procesos y sus precios variarán dependiendo del fabricante:

Galaxy M53 5G

De la familia M de Samsung, el Galaxy M53 5G tiene un procesador Octa-core (8 núcleos) que promete un buen rendimiento para los procesos que se le exijan al equipo. Tiene una memoria Ram de 6 GB con un "extra virtual Ram". Tiene una capacidad de 128 GB con una ranura para una tarjeta micro SD de hasta 1 TB. En cuanto a sus cámaras: frontal 32MP, macro 2MP, Ultra wide 8MP, Main 108 MP y Depth 2MP. Su batería es de 5 mil mAh.

Galaxy M53 5G de Samsung (Foto: Samsung)

Costo: 7 mil 999 pesos.

G60

Motorola es una de las empresas que han estado presente en las telecomunicaciones desde siempre. Basta con recordar que en los años 40 creó el primer Walkie Talkie de la historia. Sin embargo, en la actualidad parece haberse rezagado un poco, aunque sigue siendo competitivo con sus equipos celulares.

En el caso del G60 tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 732G con una memoria Ram de 6 GB y un almacenamiento interno de 128 GB. Su cámara frontal es de 32MP, mientras que las traseras: 108MP + 8MP (wide/macro) + 2MP (depth). Su batería es de 6 mil mAh y es de carga rápida.

G60 de Motorola (Foto: Motorola)

Costo: 7 mil 499 pesos.

Redmi Note 11 Pro

Del gigante chino Xiaomi tiene la opción Redmi Note 11 Pro cuenta con un procesador Octa-core y una memoria Ram de 6GB. Asimismo cuenta con un almacenamiento interno de 128 G. Su batería es de 5 mil mAh con carga rápida. En cuanto a sus cámaras la delantera es de 16 Mp mientras que las traseras 108MP, 8MP Wide, 2MP macro.

Costo: 7 mil 799 pesos.

Redmi Note 11 Pro de Xiaomi (Foto: Xiaomi)

