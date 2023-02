Meta Verified: Qué es y para qué sirve la nueva suscripción de paga en Facebook e Instagram

Luego de que Elon Musk comprara Twitter en octubre de 2022, anunció una serie de cambios para la red social, en la que incluyó una modelo de suscripción que permite a los usuarios obtener la verificación de sus cuentas y ver menos anuncios en la plataforma, lo cual será replicado por Facebook e Instagram.

Y es que, aunque el plan del magnate sudafricano fue duramente criticado, ahora Facebook e Instagram tendrán una suscripción de pago similar como una nueva fuente de ingresos para la empresa, se trata de Meta Verified, con la que permitirán que miles de usuarios verifiquen una cuenta y obtengan el distintivo azul.

Aquí te explicamos todo lo que debes saber de Meta Verified; qué ofrecerá, cuánto costará y en dónde está disponible por ahora.

Te podría interesar: ¿Instagram y Facebook ya no serán gratis? Lo que se sabe del nuevo pago anunciado por Meta

¿Qué es Meta Verified y para qué sirve?

Aunque en sus inicios Mark Zuckerberg garantizaba que Facebook siempre sería gratis, el pasado 19 de febrero, dio a conocer que su conglomerado de aplicaciones, en la que está incluida Instagram, tendrá un nuevo servicio de suscripciones que permitirá a los usuarios verificar sus cuentas para obtener diferentes beneficios.

En una publicación de Facebook, el CEO de Meta dio a conocer que esta función no solo otorgará el codiciado distintivo azul que garantiza que una cuenta está verificada, sino también una mayor protección contra la suplantación de identidad y acceder directamente al servicio de atención al cliente.

Por otro lado, la suscripción a Meta Verified incluirá stickers exclusivos para usar en Stories y Reels, además de 100 estrellas gratis por mes para dar propinas a los creadores de contenido en Facebook.

Con esto Meta busca optimizar la seguridad de los usuarios y ayudar a los creadores emergentes a crecer su presencia, construir comunidades más grandes, más rápido y aumentar la visibilidad y alcance de sus contenidos.

Te podría interesar: Netflix anuncia grandes descuentos para no perder suscriptores ¿será para todos?

¿Cuánto cuesta y cómo se obtiene?

Meta Verified tendrá un costo de 11.99 dólares por mes en web y 14.99 dólares para sistemas iOS y Android. Para obtenerla deberás ser mayor de 18 años y confirmar tus datos con una identificación oficial del gobierno.

No habrá cambios a las cuentas de Facebook e Instagram que ya están verificadas, y aún no estará disponible para empresas. Por ahora solo se implementará en Australia y Nueva Zelanda y se lanzará gradualmente al resto del mundo; sin embargo, aún no hay fecha para su llegada a México.