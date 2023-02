Buscan extraditar a ex Miss Venezuela a México: la acusan de trata de personas en Quintana Roo

El nombre de la modelo Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez saltó a los titulares debido a una acusación que le hizo el empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio, quien la señala de participar en el delito de tráfico de mujeres para su prostitución. Ella, de 30 años de edad y Miss Earth Venezuela 2017, asegura que se trata de una difamación y venganza del hombre, con quien terminó una relación recientemente.

Por su parte, la Audiencia Nacional de España celebró este lunes 20 de febrero la posibilidad de extraditarla a México. Según el relato plasmado en el escrito de las autoridades, al cual tuvo acceso la agencia Europa Press, Vásquez Álvarez "presuntamente, junto con otras personas que no aparecen identificadas, en agosto de 2021, utilizando el engaño, hizo una propuesta de trabajo como azafatas a dos personas, cuando lo que realmente pretendía era obligarlas a ejercer la prostitución".

Las primeras impresiones de la modelo tras la audiencia

Foto: Instagram

Supuestamente, Yorbriele Ninoska se citó con las mujeres para contratarlas como azafatas para unos eventos en el mes de septiembre de aquel año en Ciudad de México. "Una vez ganando su confianza", en el mes de octubre, las citó en un hotel para que ejercieran como azafatas. Al terminar con el trato, les indicó subir a sus respectivas habitaciones, donde las obligó con amenazas a presuntamente mantener relaciones sexuales con dos asistentes al evento que le habían pagado a la modelo venezolana.

La Fiscalía explicó que en México estos hechos son catalogados como trata de personas en su modalidad de explotación sexual, ilícitos que en la ley española equivalen a un delito relativo a la prostitución y a la explotación sexual, y a delitos de agresión sexual. De igual forma, se indica que, “sin perjuicio de lo anterior, por la reclamada se han aportado documentos que dan verosimilitud a su alegato relativo a que la reclamación está instigada por su expareja, el cual la ha amenazado con vengarse por haber roto su relación”.

“De su análisis se deduce la grave situación de amenaza que para la vida afecta a la reclamada”, dijo el Ministerio Público, detallando que su expareja hace “alarde” de “sus contactos con autoridades supuestamente manejadas por él” en contra de ella. A ello añade “la evidencia” de que Vásquez Álvarez no estaba “en el lugar y fecha de los hechos imputados”, a juzgar por una serie de vuelos internacionales, alguno con escala en Madrid.

Hasta ahora la Fiscalía española no ha encontrado los elementos suficientes para considerar pertinente entregarla.

La modelo denuncia amenazas

De acuerdo con información de la Agencia EFE, en audiencia de este lunes, Yorbriele Ninoska Vásquez Álvare dijo que los señalamientos fueron fabricados por su expareja Francisco Javier Rodríguez Borgio, con quien estuvo en noviazgo durante 5 años, pero que él no quería dejarla.

“Es una persona pública que tuvo una relación de pareja con Francisco Javier Rodríguez Borgio, que es nada menos que uno de los mayores empresarios de México, dueño de la Fundación Big Bola, propietaria de 38 casinos en varios estados mexicanos y que está en la lista Forbes”, indicó su defensa.

“No lo aceptó (su expareja) y, a partir de ahí, empezaron las amenazas, que se tradujeron cuando, el 26 de mayo de 2022, le mandó un mensaje”, en el cual incluyó una fotografía de la orden de detención con el membrete de la Fiscalía General de Justicia de México.

El abogado leyó el supuesto mensaje que recibió la modelo por parte del empresario: “Yo me escondería debajo de las piedras, nos vemos en la cárcel, búscate al mejor abogado de México, esta vez no estoy jugando. Te está buscando Interpol, vete a Venezuela, no salgas nunca más de ahí. Si te encuentro, te quedas 25 años en la cárcel”.

Las autoridades españolas determinaron no avalar la extradición, ya que argumentaron no se tienen con los elementos necesarios para llevarla a cabo. Y es que existen dudas sobre la localización de la implicada en el momento en el que las autoridades reclamantes la sitúan en Ciudad de México. Además de la duda de que su expareja es el motor de la acción penal.

SEGUIR LEYENDO

Escala el conflicto por el Kiosco Morisco en Santa María la Ribera: ¿qué pasará con los danzoneros que retiró Sandra Cuevas

Trata de personas: México ocupa el tercer lugar a nivel mundial

Explotación y trata: realidades latentes y crecientes