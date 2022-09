OMD, el futuro de la comunicación para atraer la atención de los usuarios

La agencia de Omnicom Media Group, (OMD Worldwide) reconocida como la red global de medios con mejor rendimiento, ofreció un seminario web para presentar su proyecto "Attention". En voz de Juan Nino, la investigación de seis años de trabajo ha estudiado el concepto de atención, ¿sabemos realmente lo que significa?

En colaboración con plataformas sociales como Twitter y compañías a nivel global, la OMD ha realizado una investigación para encontrar la clave de la comunicación y estrategias de las marcas que buscan crecer en función de convertir la atención del usuario en una acción.

La atención no es lo mismo que la habilidad visual, visibilidad o alcance

Hoy en día, tanto el usuario como las marcas, están sujetos a una avalancha de información. Además, a raíz de la pandemia, hubo cambios en nuestros hábitos y nuestras costumbres que cambiaron el concepto de ateción. De acuerdo con los exponentes, este concepto será la clave para la comunicación del futuro y el marketing.

Te puede interesar: Truth Social: La plataforma del expresidente de los Estados Unidos es "vetada" de Android

Atención: la nueva guerra que libran las marcas por los consumidores

Jaime Goméz, uno de los ponentes de OMD, explica que el concepto de atención va más allá en el campo de información y marketing. Las marcas y los consumidores son "un campo de batalla... constantemente estamos recibiendo mensajes".

El experto explicó que "nuestros ojos ya no saben dónde poner el foco y dónde ir a buscar esta atención", pues al día nos bombardean con miles de avisos publicitarios y estamos en el celular o la tablet, sin realmente saber qué estamos viendo o escuchando. Por ello, OMD "Attention" busca enseñarle a los clientes cómo construir o configurar la atención.

"Si no hay atención, no hay ventas para las marcas", señaló Goméz, algo que es cada vez más difícil de conseguir. Añadió que entender esta visión permitirá mejoral el trabajo creativo y la planificación de los medios para nuestras campañas, pues aclara que que "aunque mucha gente vea nuestro mensaje no significa que hayan prestado atención".

El seminario continuó con la intervención de Renato Herrera, quien explicó el papel de OMNI en este proyecto y cómo atraer la atención. "Attention" es crucial para la búsqueda de este objetivo y asegura que tienen las herramientas para mejorar las estrategias de sus clientes.

Herrera explica que OMD busca combinar los canales de comunicación, de inversión y la empatía para lograr la atención que todas las marcas persiguen

No es lo mismo ver que poner atención

El ponente Omar Scholjet presentó un caso práctico de "Atenttion" de OMD para demostrar cómo funciona esta estrategia, ya que descibre que "en la era de distraccion la atecion a la publicad es caa vez mas difícil". La agencia trabajó con la red social Twitter, aprovechando la tendencia del mundial de Qatar 2022, pero explica que hay otros momentos como la navidad o el black friday que también sirven como temporadas de publicidad.

El que tenga la atención es el que va a ganar

El experto explica que no basta tener una buena idea, sino el saber cómo ejecutarla de manera correcta en diferentes lugares (canales). "Hay una diferencia entre lo visible y lo que llama la atención"; en su ejemplo, la campaña que realizaron en Twitter demostró que los videos cortos son los más óptimos para atrapar al usuario, pero se debe saber convertir la métrica de atención en una acción de venta.

OMD ha trabajado durante 6 años en el concepto de Atención. Durante su seminario expusieron evidencia de su investigación para llegar a nuevas marcas o medios que buscan atrapar la atención del usuario para crecer, pues una vez que se interesen lograrán la "disponibilidad mental", que es el reconocimiento de la marca o el producto.

El trabajo de OMD aplica serie de métricas que generan datos que pueden aplicarse a escala y con una mayor precisión en la planificación sobre el uso de creativos, medios y los formatos.