Te explicamos, paso a paso, cómo "lanzar" peluches de Doctor Simi en tus videos de Instagram

En semanas anteriores se ha vuelto tendencia el Dr Simi, específicamente el peluche de dicho personaje, el cual ha vuelto viral gracias a que se ha utilizado en muchos conciertos, para ser aventado a los escenarios, como un símbolo de afecto con las bandas o cantantes que dan conciertos en el país.

La figura característica de una cadena de farmacias especializadas en medicamentos genéricos ha sido el nuevo "regalo ideal" para todo tipo de artistas, desde músicos hasta standuperos, ha sido lanzado en diversos eventos, entre ellos Coldplay, The Strokes, Maroon 5, The Killers, The Cure, Mac DeMarco, Rosalíay Rammstein.

Así mismo, el peluche de Dr Simi, ha sido lanzado en conciertos internacionales, fuera del país, siendo uno de los más recientes el de Lady Gaga en Toronto, Canadá, lo cual causó mucha polémica, pues dicho personaje golpeó en la cara a la cantante mientras realizaba su presentación en el escenario.

Incluso se habla de que el Dr Simi, realizó presencia como parte de las ofrendas hacia la Reina Isabel II, afuera del palacio de Balmoral. Algo que no ha sido confirmado, pero tampoco desmentido, puesto que algunos usuarios afirman que se trata de un montaje, mientras que otros aseguran que se trata de un peluche real.

¿Cómo conseguir el filtro de Dr Simi?

Sea cual sea la situación o el momento, la cadena de farmacias a cargo de este peluche ha lanzado un nuevo filtro de realidad aumentada para todos aquellos usuarios que se han quedado con "las ganas" de aventar un peluche de Dr Simi a cualquier persona. Dicha herramienta ya se encuentra disponible en Instagram y a continuación te explicamos cómo utilizarla.

Para conseguir el filtro de Dr Simi, lo primero que debes hacer es acceder a Instagram, posteriormente debes localizar el botón para una nueva publicación, el cual se localiza en la parte superior derecha (símbolo de "+"), posteriormente debes seleccionar historia.

Una vez hecho esto, debes posicionarte en la parte de filtros y deslizar hasta la derecha para seleccionar el icono de "Buscar" el cual está representado por un icono de lupa.

Aquí deberás buscar la palabra "Simiaviento", nombre que ha recibido este filtro. Para finalizar bastará con que comiences a grabar un video y a la par presiones sobre cualquier espacio de la pantalla, para que aparezcan "volando" los peluches de Dr Simi "por el cielo".

Filtro "Simiaviento".

Foto: Heraldo de México.??????

