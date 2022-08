¡No todo son buenas noticias! La suscripción más económica de Netflix tendrá estas limitaciones

En repetidas ocasiones se ha hecho mención de la integración de un nuevo paquete, más económico y con publicidad, que llegará próximamente al servicio de streaming de Netflix. Si bien, hasta ahora no se han confirmado todos los detalles de este plan, las especulaciones y rumores en torno al tema, están a la orden del día.

Anteriormente, la compañía de entretenimiento reveló que apostarán por un nuevo paquete, con un precio más accesible, para hacer frente a la pérdida de usuarios que los impactó de forma negativa durante el segundo trimestre del 2022.

Hasta ahora, se sabe que Netflix lanzará un paquete con publicidad, que será más económico, y que llegará en algún momento de 2023. Así mismo, se dijo que no se garantizará el acceso total a su portafolio de contenidos.

Las malas noticias no paran

Una nueva filtración podría haber revelado que este nuevo paquete tendrá otra limitante, de acuerdo con esta información Netflix no permitirá que los usuarios realicen descargas de contenido para disfrutar de contenido offline, es decir, no contará con soporte para bajar las series y películas para mirarlas sin conexión a internet.

Este hallazgo ha sido filtrado por el desarrollador Steve Moser, quien a través de su blog explica cómo obtuvo esta información del código de la aplicación de Netflix para iOS, en donde encontró indicios de que el plan con anuncios del servicio no contará con esta función.

México es el segundo país del mundo con más suscriptores de Netflix, según Kantar.



Foto: Pixabay

Disney Plus revela paquete con publicidad

Al igual que Netflix, la plataforma de entretenimiento Disney Plus ya se encuentra probando una nueva suscripción, más accesible y con publicidad. De acuerdo con los informes de The Wall Street Journal, Disney está buscando limitar los anuncios para que estos no sean tan invasivos, se habla de que se mostrarán en total 4 minutos de comerciales por cada hora de contenido.

Aunque todavía no hay una fecha concreta de lanzamiento para esta membresía, se habla de que los anuncios en esta plataforma mantendrán su imagen familiar, por lo tanto el servicio de streaming no incluiría comerciales relacionados a bebidas alcohólicas ni productos similares.

