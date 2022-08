Truco para que tu WhatsApp en Android parezca de iPhone

Una de las principales diferencias entre los dispositivos con sistema operativo Android y sistemas de Apple, como es iOS, es el diseño de su interfaz, mientras uno es completamente minimalista, el otro es todo lo contrario mostrando muchas funciones de acceso directo.

Transforma WhatsApp

En internet existen cientos de trucos para poder tener la interfaz del iPhone en dispositivos Android, a continuación te vamos a explicar cómo obtener el estilo que Apple le ha dado a la app de mensajería instantánea, WhatsApp en los teléfonos iPhone.

Para poder instalar este estilo, es muy sencillo, solo tienes que ingresar a la tienda de aplicaciones Google Play Store, buscar "Fouad" y proceder a instalar esta app. Una vez que se encuentra instalada, solicitará el número de nuestro WhatsApp, lo escribimos y llegará un código de verificación, solo es cuestión de ingresarlo a la plataforma. Posteriormente, se abrirá la aplicación y con ello la opción de elegir entre modo oscuro o claro y listo, podrás disfrutar de ésta versión minimalista.

Es muy importante que antes de hacer cualquier acción realices un respaldo de todos tus contactos y conversaciones ya que si por alguna razón tenemos una instalación corrupta, puede que perdamos lo antes mencionado.

Un buen respaldo es la solución para evitar cualquier problema de sincronización o bien si en algún punto queremos regresar a la aplicación tradicional, podemos restaurar directamente desde el respaldo y así no perder información valiosa.

Interfaz de la app.

Fouad

Aunque hay muchos clones y otras aplicaciones que son muy dañinas para nuestro dispositivo, parece que Fouad es una que ya funcionado a la perfección en los últimos tiempos, está aprobada por la tienda de aplicaciones de Google. La buena noticia es que si posteriormente ya no quieres este diseño de WhatsApp, siempre puedes desinstalar y acceder directamente a la aplicación original.

Fouad, a diferencia de otras aplicaciones, no agrega funciones extras como ocurre con WhatsApp Plus, así que tú cuenta sigue cumpliendo con las normas de la comunidad y uso de la misma, no tendrás ningún riesgo, al menos no por el uso de ésta aplicación.

