Estas apps de Android tienen el peligroso malware Joker, ¡bórralas antes de que roben tus datos!

Los dispositivos móviles, actualmente cuentan con aplicaciones para todo, las podemos encontrar de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones y también algunas son de pago.

Nos pueden ayudar con nuestro día a día en productividad, diversión y conectarnos de forma social con otras personas como lo son las redes sociales, algunas veces, estás requieren de un permiso especial en tu dispositivo para poder funcionar, desde la ubicación en tiempo real hasta el almacenamiento.

Aunque muchas personas aceptan los términos y condiciones sin leer las letras pequeñas, algunas de estas se aprovechan de dicha situación, todo esto combinado con intenciones maliciosas puede ser muy perjudicial para los usuarios finales.

Recientemente se ha descubierto que existe un virus llamado Joker, este infecta a los dispositivos mediante aplicaciones infectadas, dicho malware obtiene información del usuario, se salta todos los controles de seguridad y hasta es capaz de interceptar mensajes sms sin que los usuarios se den cuenta.

Gracias a un informe elaborado por ESET, el ya conocido antivirus, se ha dado a conocer una lista de aplicaciones que cuenta con el malware Joker dedicado a los fines antes mencionados.

Algunas siguen estando disponibles en la tienda de Google y si cuentas con alguna de ellas, lo mejor será desinstalarlas, en la lista podemos encontrar.

Wow translator

Camhipro

All qr scanner

PDF scanner

Neon live wallpaper

Cute photoEditor

Cool mesaages

Blood sugar log

Bubble mesaages

RGB emoji keyboard

Entre otras, recuerda que si tienes alguna de dichas aplicaciones anteriormente mencionadas, la recomendación es desinstalarla, también lo mejor es revisar todo lo que tienes instalado en tu dispositivo móvil, revisar todos los permisos que solicita e incluso desinstalar aquellas que no uses o que ya no tengan utilidad.

Esto te permitirá ahorrar batería y en caso de que se encuentre infectada, evitarás la filtración de tu información, aunque algunas de las aplicaciones anteriormente mencionadas se aprovechan de utilidades que usamos todos los días, como son un lector de códigos QR hasta otros que escanean documentos, siempre en la tienda de Google hay un apartado donde se verifica que la aplicación no contiene ningún virus ni hace mal uso de tus datos.

Para verificar esto, solo basta con abrir Google Play y en la información del sistema, revisar que ya hayan aprobado todos los filtros de Google protect, si esto es así, puedes instalarla y usarla sin ningún temor a que tus datos se vean vulnerados.

