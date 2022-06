Google Maps tiene una mapa de todos los lugares que has visitado y así puedes consultarlo

Google ha lanzado muchos servicios a través de los años para tratar de tener una plataforma muy completa lista para cualquier persona, actualmente en dispositivos Android contamos con la opción de mapas y ubicación, gracias a esto podemos colocar direcciones, dirigirnos a lugares específicos y además tener un registro de todas los sitios que hemos visitado.

En el caso de los dispositivos Android cuentan con la opción de Google maps, llamada historial de ubicaciones, la cual va registrando todos los lugares que vamos visitando. Para comenzar a utilizar dicha función basta con activarla, además de seleccionar qué smartphones deseas que vaya registrando todas tus visitas, adicionalmente puedes seleccionar la opción de reportes y recibir por correo electrónico un reporte mensual de dichos lugares.

¿Còmo consultar los lugares que has visitado?

Una vez activada dicha función, para ver todos los lugares en los que has estado, hay dos modos el primero es revisar en tu correo electrónico para ver si has recibido todo tu historial, en caso de que no lo hayas recibido, puedes hacerlo directamente desde Google maps.

Para esto solo tienes que abrir la aplicación, seguido de esto, pulsar en tu perfil e ingresar a “Tu cronología” dentro de esta sección podemos ver de forma detallada, todas las ciudades, sitios y demás que has visitado, cuentas con pestañas de fechas para delimitar específicamente por un día o un mes completo todo tu recorrido.

Además también puedes pulsar en "mundo" para hacer un resumen de los países y sus ciudades que has visitado, recuerda que todo este resumen es personal, no se comparte con nadie y en caso de que no te guste, solo tienes que pulsar el botón de menú, seguido de esto, eliminar todas las visitas y así puedes borrar por completo todo el reporte de lugares donde has estado.

En caso de que quieras borrar tu historial de forma automática una vez ocurrido un lapso de tiempo, solo tienes que abrir Google maps, pulsar en tu perfil, seguido de tus rutas, pulsar en más y configuración y privacidad, aquí en la configuración de la ubicación está el botón de borrar automáticamente el historial de ubicaciones, aquí puedes configurar el lapso que ocurra para suprimir todos los sitios que has visitado.

También recuerda que pulsando en tu perfil, puedes acceder al modo incógnito para que no se guarde en el historial tu búsqueda o ubicación de forma temporal hasta que salgas de dicho modo volverá a registrar a donde has ido y que has buscado.

