¿Qué significan todas las luces de tu módem o router?

Un router es un dispositivo que nos ayuda a establecer conexión a internet, transfiriendo datos de nuestro hogar hasta la central de la compañía que nos provee el servicio, algunos son de excelente calidad mientras que otros solo cuentan con lo mínimo para poder operar, éstos cuentan con indicadores que nos muestran si todo está con normalidad o hay alguna anomalía.

Si alguna vez te has detenido a leer detalladamente todo lo que indica el router que nos provee la compañía de internet, te encontrarás con varios focos o LEDS indicadores y cada uno de estos tiene una función específica aunque hay cientos de modelos y algunos incluso son fabricados por la compañía que provee el internet.

¿Qué significan los LEDs en el modem?

Sin embargo hay indicadores que sin importar la compañía o marca del mismo, siempre nos avisan de lo mismo, para comenzar el que siempre viene es el de power, dicho LED nos indica que está encendido o apagado el router.

El siguiente indicador es el de ADSL, aunque depende mucho del tipo de conexión con la que cuentes, puede ser fibra óptica, el icono o símbolo que tiene depende del fabricante pero normalmente viene indicado con señales u ondas, este no indica si tenemos conexión o no con el servicio de nuestra compañía, independiente de si establecemos o no conexión a internet.

El LED de internet viene en la mayoría de routers, está simbolizado por un globo terráqueo normalmente y este nos indica si tenemos conexión a internet, en caso de que esté parpadeando, significa que está tratando de establecer conexión.

Wi-fi, este algunas veces viene acompañado con otro que dice LAN, los dos nos indican si la red por vía inalámbrica es correcta y también la que es por cable, al igual que en el anterior, en caso de que esté parpadeando, significa que está tratando de establecer la conexión, recuerda que aunque tengas wi-fi o el cable se encuentre en perfecto estado, no necesariamente estarás conectado a internet, solo accediendo al router.

Algunos cuentan con puertos USB y tienen un indicador LED para el mismo, puedes conectar una memoria o disco duro que utilice dicho puerto y cada vez que haga uso del dispositivo se encenderá.

En caso de que tú router tenga un botón de wps, este es para establecer conexión a internet de forma sencilla, sin necesidad de contraseña, solo requerimos pulsarlo e ir a nuestros dispositivos y también presionarlo, después de hacer dicha acción, el LED indicador se encenderá indicando que podemos conectarnos fácilmente.

Estos son algunos indicadores que podría tener el router de tu compañía, aunque hay muchos modelos y versiones, recuerda que estos son algunos estándares que adoptan los fabricantes en la creación y diseño del mismo.

