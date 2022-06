WhatsApp: Consejos para cuidar tu información dentro la app

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea por internet más usadas actualmente, incluso se dice que supera los 2 millones de usuarios activos, pero un punto muy importante que hay que tener en consideración es la ciberseguridad, es decir todos los datos sensibles que tiene la aplicación sobre nuestra vida, información que puede ser utilizada por terceros, no autorizados para sus fines personales.

Si bien, es verdad que la compañía está protegida para esto, es una realidad que dentro de la plataforma se comparten muchos datos personales, así lo demostró Chema Alonso, el CDO de telefónica y hacker. De acuerdo con lo dicho por el experto, en ocasiones la información que enviamos y recibimos en WhatsApp incluye contenido sensible como tarjetas del banco, contraseñas entre otros.

Consejos para cuidar tu información en WhatsApp

De acuerdo con Chema, todo comienza con el inicio de sesión, siempre en las plataformas debemos de introducir usuario y contraseña, e incluso para algunos lugares se requiere una tarjeta para acceder, pero una de las vulnerabilidades que ha detectado es que cualquier persona puede saber si un correo electrónico tiene cuenta en una plataforma, solo basta con colocar el correo en el usuario y escribir una contraseña, el sistema arrojará contraseña incorrecta, con esto sabemos que ese correo si está ligado a la plataforma solo que no tenemos acceso a la misma.

También una vulnerabilidad que tiene la plataforma es el tema de la ubicación, ya que cualquier usuario puede conocerla a través del envío de un enlace que recopile esa información y pueden acceder a la misma, así que hay que tener cuidado de todos los enlaces que veamos en estados de contacto o que nos envíen en grupos o conversaciones ya que podríamos dar acceso a nuestra ubicación "accidentalmente".

Otro tema de seguridad es el nombre con el que nos registramos en la aplicación, este nombre es público y cualquier persona que tenga nuestro número o nos vea en los grupos conocerá nuestro nombre, así que debemos de hacer conciencia sobre el uso del mismo.

Chema ha hecho experimentos, creando programas que permiten detectar cuando alguien está en línea, con esto pueden calcular a qué hora duermes y a que hora te levantas, además en el tema de la escritura, si escribes la primer letra con mayúscula puede significar que estás conectado desde tu smartphone y no desde una computadora.

Finalmente, uno de los principales tips para cuidar nuestra información en WhatsApp es, no abrir enlaces desconocidos y verificarlos previamente que sean sitios web seguros y no copias de los mismos, podemos ocultar nuestra hora de conexión y el nombre que usemos en la plataforma hay que elegirlo correctamente para que no vulneren nuestra privacidad o seguridad.

Además, en algunos dispositivos como los de Apple aparecerá en la parte superior si alguien está usando nuestra ubicación y con esto podemos detectar si alguien más conoce lo que hacemos.

