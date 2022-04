Instagram ¿Cómo eliminar, bloquear o silenciar a un usuario en la app?

Instagram es una red social que comenzó especializándose en fotografía, con el paso del tiempo y su integración en meta ha tenido más funciones, la inclusión de las historias, stickers y conversaciones con otros usuarios que incluso soporta notas de voz, se ha vuelto popular y la gran mayoría de personas tiene una cuenta.

De acuerdo a sitios web como Statista hicieron mención que esta es la tercer red social más utilizada a nivel global, por lo tanto cuenta con millones de usuarios, tiene un diseño intuitivo, dinámico y también contamos con muchas opciones para poder navegar dentro de la misma, sin embargo esto también puede atraer a personas no gratas que nos estén incomodando, para esto hay funciones para poder eliminar, bloquear o silenciar a este tipo de personas.

¿Cómo silenciar a un usuario en Instagram?

En caso de que nuestra intención no sea eliminar y bloquear a otra cuenta, podemos silenciar, esto solo hará que no nos llegue ninguna notificación de una persona, además no se enterará de que hemos realizado esta acción, lo que hay que hacer es ir a ese perfil dar clic en “siguiendo” y seguido de esto presionar en silenciar, aquí te preguntará si quieres silenciar por completo, o publicaciones e historias.

¿Cómo restringir un usuario en Instagram?

Si no quieres que algunas personas vean que estás en línea, solo es cuestión de ir al perfil de la persona que no quieres que conozca tu estado, presionar sobre el botón menú y finalmente elegir la opción de restringir, con esto no sabrá si estás en línea o no pero aún así podrá revisar tus publicaciones.

¿Cómo bloquear a un usuario en Instagram?

La última opción es la más agresiva de todas, se trata de bloquear al contacto, con esto ya no podemos tener ningún tipo de interacción con la otra persona ni ella tampoco podrá contactar con nosotros, todo tu contenido, historias y publicaciones desaparece de inmediato, no envía ningún tipo de notificación que estás bloqueando a la otra persona pero en cuanto busque tu contenido, sabrá que esto es así, para hacer esto solo hay que ingresar al perfil del contacto que deseamos bloquear, ir al menú y finalmente elegir bloquear, con estos pasos ya no podrá haber interacción entre las dos cuentas.

Estos son algunas opciones que tienes para bloquear, restringir o silenciar a una cuenta con la cual no quieras tener interacción, también puedes silenciar las historias pulsando por unos segundos sobre la misma y aparecerá la función de silenciar historia, con estos tips puedes navegar de una forma más segura durante la plataforma y también solo ver contenido que te guste.

